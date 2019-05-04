Україна втрималався в дивізіоні 1В світового хокею завдяки екс-українцям, які грають за Румунію (відео)



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У четвертому турі Антон Буточнов, Роман Ємельяненко і збірна Румунії розтрощили українців 5:1. а сьогодні допомогли їм уникнути неприємностей IIHF

Собі натуралізоване українське тріо ґарантувало місце в ешелоні 1А

Сьогодні, 4 травня, в естонському Таллінні завершується чемпіонат світу в дивізіоні 1В. Фінішує турнір матчем господарів турніру проти українців, який розпочнеться о 20:00 за київським часом. Правда, турнірного значення ця гра вже не матиме.

Перед заключним туром існувала небезпека, що збірна України могла понизитися в класі. Набравши у стартових чотирьох турах лише три очки (одна перемога при трьох поразках), наші хокеїсти в разі програшу від Естонії залежали від результату матчу Румунія - Нідерланди. Голландці після сенсаційної перемоги над японцями теж мали три очки і, не програвши в основний час, мали змогу випередити українців.

Але сенсації, на щастя, не сталося. Румуни, які несподівано виграли всі чотири стартових поєдинки, не втратили концентрації і довели розпочате до кінця. Команда Юліуса Пензеша перемогла 3:1, забезпечила собі місце в дивізіоні 1А й заодно залишила в ешелоні 1В незалежно від результату заключного поєдинку українців.

Прикметно, що перемогу румунам принесло тріо натуралізованих українців: на рахунку Романа Ємельяненка - дві результативних передачі, у Павла Борисенка і Антона Буточнова - по одному асисту.

Загалом на турнірі Борисенко набрав 6 (2 голи + 4 передачі) очок, Буточнов - 5 (2+3), Ємельяненко - 2 (0+2).

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