Троє українців розгромили Україну на чемпіонаті світу з хокею в складі Румунії



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Тепер Україна напряму зацікавлена в перемозі Євгена Ємельяненка, інших двох екс-українців і збірної румунії загалом у заключному турі IIHF

Наша команда має реальні шанси вибути з третього дивізіону світового хокею

Збірна України з хокею провалила матч четвертого туру на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Перервавши за день до того 12-матчеву програшну серію завдяки перемозі 8:1 над голландцями, українці сьогодні без варіантів поступилися лідерам турніру, збірній Румунії, яка виграла четвертий матч з чотирьох і зараз дуже близька до виходу в дивізіон 1А.

Україна ж знову ризикує вибути у найнижчий, четвертий ешелон світового хокею. Ускладнила життя нашій команді сенсаційна перемога голландців 3:2 над японцями. Таким чином, перед заключним туром, який відбудеться 4 травня, Україна і Нідерланди мають по три очки. Стільки ж наразі у збірної Естонії, зустріччю з якою українці завершуватимуть чемпіонат. Нідерланди рятуватимуться у зустрічі з лідерами, збірною Румунії, якій перемагати теж потрібно, бо збірна Польщі шансів на перше місце ще не втратила.

Україна - Румунія - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 - Балаж Петер (Транча, - більш.), 03:52. 0:2 - Біро (Павло Борисенко, Ґліґа, - більш.), 19:50. 1:2 - Бабинець (Микита Буценко, Гаврик), 37:18. 1:3 - Мірча Константін (Транча, Рокай), 39:21. 1:4 - Антон Буточнов (Павло Борисенко), 47:39. 1:5 - Рокай (булліт), 57:28

Україна: Богдан Дяченко; Мережко – Пангелов-Юлдашев, Гаврик – Тимур Гриценко – Німенко; Петрухно – Толстушко, Віталій Лялька – Вадим Мазур – Андрій Міхнов; Андрій Григор’єв – Скрипець, Пересунько – Микита Буценко – Бабинець; Володимир Романенко – Чердак, Микита Коваленко – Дмитро Даниленко – Задоєнко. Тренер – Андрій Срюбко

Румунія: Полч; Павло Борисенко - Євген Ємельяненко, Шомбор Молнар - Ґліґа - Біро; Салло - Тамаш Фаркаш, Ресеґ - Антон Буточнов - Рокай; Ґоґа - Губа Борш, Балаш Петер - Транча - Мірча Константін; Еде Міхай - Тігамер Дьорфі, Черґо - Адріан Ірімія - Казаняну. Тренер - Юліус Пензеш

Кидки: 31 (11 + 13 + 7) - 20 (8 + 6 + 6)

Штраф: 6 (4 + 0 + 2) - 6 (2 + 2 + 2)

2 травня. Таллінн. Tondiraba Icehall

Зауважимо, що в складі румунів на провідних ролях були троє натуралізованих українців - оборонець Павло Борисенко, який віддав дві результативних передачі, Євген Ємельяненко, який складає з Павлом першу пару оборонців, а також нападник Антон Буточнов, котрий став автором четвертої шайби.

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