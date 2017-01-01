Україна залишається в топ-5 у світового рейтингу з баскетболу 3х3
- Сьогодні, 16:55
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В загальному рейтингу українська збірна на четвертому місці
Україна залишається в топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
У оновленому загальному рейтингу ми зберігаємо четверту сходинку.
Попереду Сербія, Росія та Словенія.
Замикають чільну п’ятірку Нідерланди.
У чоловіків збірна України з баскетболу 3х3 посідає 5 місце в світі та Європі.
Наша жіноча збірна 8-ма в світі та 6-та в Європі.
2017 року на чемпіонаті світу жіноча збірна України виборола бронзові медалі, чоловіки стали п’ятими.
На чемпіонаті Європи наші чоловіки фінішували третіми.