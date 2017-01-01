Україна залишається в топ-5 у світового рейтингу з баскетболу 3х3

В загальному рейтингу українська збірна на четвертому місці

Україна залишається в топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. У оновленому загальному рейтингу ми зберігаємо четверту сходинку. Попереду Сербія, Росія та Словенія. Замикають чільну п’ятірку Нідерланди. У чоловіків збірна України з баскетболу 3х3 посідає 5 місце в світі та