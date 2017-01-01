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    Україна залишається в топ-5 у світового рейтингу з баскетболу 3х3

    В загальному рейтингу українська збірна на четвертому місці
    Україна залишається в топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. У оновленому загальному рейтингу ми зберігаємо четверту сходинку. Попереду Сербія, Росія та Словенія. Замикають чільну п’ятірку Нідерланди. У чоловіків збірна України з баскетболу 3х3 посідає 5 місце в світі та
    • Сьогодні, 16:55
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    В загальному рейтингу українська збірна на четвертому місці

    Україна залишається в топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У оновленому загальному рейтингу ми зберігаємо четверту сходинку.

    Попереду Сербія, Росія та Словенія.

    Замикають чільну п’ятірку Нідерланди.

    У чоловіків збірна України з баскетболу 3х3 посідає 5 місце в світі та Європі.

    Наша жіноча збірна 8-ма в світі та 6-та в Європі.

    2017 року на чемпіонаті світу жіноча збірна України виборола бронзові медалі, чоловіки стали п’ятими.

    На чемпіонаті Європи наші чоловіки фінішували третіми.

    Збірна України баскетбол
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