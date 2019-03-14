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    Україна зайняла п'яте місце в першому в історії сингл-міксті на чемпіонаті світу

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    Україна зайняла п'яте місце в першому в історії сингл-міксті на чемпіонаті світу
    То є Львів

    Перемогу здобули біатлоністи з Норвегії

    Норвезькі біатлоністи Марті Рейселанд і Йоганнес Бьо виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

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    Збірна України (Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний) завершила гонку на 5-му місці. Зазначимо, що після другого етапу Україна лідирувала в гонці, але не зовсім вдала стрільба Насті відкинула команду назад.

    Після останньої стрільби Підручний програвав 3,2 секунди росіянину Матвію Елісєєву, але зумів відіграти відставання і випередити суперника на 11 секунд. Дмитро вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней в гонці з 4-ма стрільбами.

    Нагадаємо, що сингл-мікст був проведений вперше в історії чемпіонатів світу.

    Результати гонки

    1. Норвегія (0+6) 35:43,2
    2. Італія (0+5) +13,4
    3. Швеція (0+8) +20,0
    4. Німеччина (0+6) +30,5
    5. Україна (0+5) +41,5
    6. Росія (0+5) +52,7

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