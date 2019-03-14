Україна зайняла п'яте місце в першому в історії сингл-міксті на чемпіонаті світу



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Перемогу здобули біатлоністи з Норвегії

Норвезькі біатлоністи Марті Рейселанд і Йоганнес Бьо виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

Збірна України (Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний) завершила гонку на 5-му місці. Зазначимо, що після другого етапу Україна лідирувала в гонці, але не зовсім вдала стрільба Насті відкинула команду назад.



Після останньої стрільби Підручний програвав 3,2 секунди росіянину Матвію Елісєєву, але зумів відіграти відставання і випередити суперника на 11 секунд. Дмитро вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней в гонці з 4-ма стрільбами.



Нагадаємо, що сингл-мікст був проведений вперше в історії чемпіонатів світу.

Результати гонки

1. Норвегія (0+6) 35:43,2

2. Італія (0+5) +13,4

3. Швеція (0+8) +20,0

4. Німеччина (0+6) +30,5

5. Україна (0+5) +41,5

6. Росія (0+5) +52,7