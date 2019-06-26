Україна зберегла місце в топ-10 рейтингу з баскетболу 3х3



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

Український баскетбол 3х3 залишається на восьмій сходинці загального рейтингу ФІБА з цього виду

Україна зберегла місце в топ-10 рейтингу ФІБА з баскетболу 3х3. Наразі ми восьмі в загальній класифікації в світі та п’яті в Європі. Лідирують Росія, Китай та Монголія.

У категорії чоловіків Україна 12-та в світі та сьома в Європі. Серед жінок ми восьмі в світі та п’яті в Європі.

У категорії U-23 в чоловіків Україна 10-та в світі та сьома в Європі, а у жінок – шоста в світі та четверта в Європі.

І нарешті в категорії U-18 у хлопців Україна 16-та в світі та восьма в Європі, а у дівчат – 23-тя в світі та 12-та в Європі.

Нагадаємо, вже завершилися два чемпіонати світу. На змаганнях серед національних команд у Амстердамі чоловіча збірна України посіла восьме місце, а жіноча – 12-те. На юніорському чемпіонаті світу U-18 наші хлопці фінішували п’ятими, а дівчата – дев’ятими.

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