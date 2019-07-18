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    Україна здобула четверту нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту

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    Марта Федина і Анастасія Савчук здобули бронзу - Україна здобула четверту нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту
    Марта Федина і Анастасія Савчук здобули бронзу
    News.cn

    Вдруге у корейському Кванджу відзначилися синхроністи

    Збірна України з синхронного плавання здобула другу медаль на чемпіонаті світу з водних видів, який триває цими днями в корейському Кванджу.

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    Український дует у складі Марти Федини та Анастасії Савчук здобув бронзу у довільній програмі.

    Найкращу суму набрали росіянки Свєтлана Колесніченко і Свєтлана Ромашина (97,5000), другий результат показали китаянки Хуан Сюечень і Сунь Веньянь (95,7667).

    Відзначимо, що це вже третя бронзова і загалом четверта нагорода (враховуючи золото у гайлайті) наших представниць у артистичному плаванні на світовому форумі.

     Читайте також: Українки вибороли історичне золото в артистичному плаванні
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    чемпіонат світу синхронне плавання Марта Федина Анастасія Савчук Свєтлана Колесніченко Свєтлана Ромашина
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