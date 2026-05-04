Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Онофрійчук привезла з Баку три нагороди
фото: FIG

Змагання Європейського Кубка з художньої гімнастики проходили за форматом крос-батлів

У столиці Азербайджану Баку відбувся етап Європейського Кубка з художньої гімнастики, у якому взяла участь національна збірна команда України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили за форматом крос-батлів. Замість традиційних фіналів у кожному з видів для сеніорок в індивідуальній та груповій першості діяла система дуелей на вибування, до яких гімнастки відбиралися за сумою балів у кваліфікації. Фіналів в окремих видах не було, однак за результатами кваліфікаційних виступів нагороджували трійку найкращих.

За підсумками турніру українки вибороли чотири нагороди.

Таїсія Онофрійчук:

  • золото у вправах з обручем
  • срібло у вправах зі стрічкою
  • срібло за результатами крос-батлу

Збірна України (групові вправи):

  • бронза у вправах з 3 обручами та 2 парами булав.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Українські арбітрині працюватимуть на матчі дівочого чемпіонату Європи з футболу
Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах
Скапінцев набрав 10 очок у грі чемпіонату Ізраїлю
Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
