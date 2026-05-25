Фанати «Полісся» закликали звільнити бійців «Азову» з полону

glavcom.ua
Фанати «Полісся» закликали звільнити бійців «Азову» з полону
Ультрас житомирського клубу вивісили банер з закликом звільнити українських героїв з полону
Ультрас житомирського клубу запалили піротехніку перед початком гри з «Рухом»

Фанати житомирського «Полісся» під час гри 30 туру УПЛ з «Рухом» закликали звільнити бійців «Азову» з полону. Про це повідомляє «Главком».

Ультрас житомирського клубу у неділю, 24 травня 2026 року, вивісили банер з закликом звільнити українських героїв з полону, а також запалили піротехніку перед початком гри з «Рухом».

Нагадаємо, житомирське «Полісся» переграло львівський «Рух» – 2:0.

Підопічні Руслана Ротаня у Житомирі розпочали з «жовто-чорними» на зустрічних курсах. Та до реальних моментів забити справа доходила рідко. Фактично «поліські вовки» відкрили рахунок із першого моменту – Філіппов із кута воротарського влучно пробив після закидання Андрієвського.

«Полісся» до перерви змарнувало ще кілька нагод. Утім, Андрієвському забракло влучності, а постріл Брагару голкіпер перевів на кутовий. У другому таймі історія повторилася – Гайдучик пробив неточно, а Емерллаху не зміг переграти Клименка.

Зрештою, «Полісся» подвоїло перевагу під завісу поєдинку. Допоміг житомирянам стандарт, а головними дійовими особами стали оборонці. Майсурадзе після розіграшу прострілив, а Сарапій у дотик відправив м'яч у сітку.

До слова, збірна України з футболу отримала нового головного тренера.

Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Як повідомлялося, ультрас «Динамо» опублікували добірку фото з бордами на вулицях Києва, які містять заклик звільнити з полону легендарного фаната київського клубу Володимира Ордена Яковенка. 

