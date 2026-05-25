Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи
21-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Одіозна олімпійська чемпіонка росіянка Вікторія Лістунова, якій раніше двічі відмовляли у нейтральному статусі, після рішення Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) не повинна мати проблем із потрапляння на серпневий Чемпіонат Європи у Хорватії. Про це у коментарі пропагандистам заявила російська тренерка зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко, інформує «Главком».

Виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів – тепер представники країн-агресорів зможуть виступити під прапором і з гімном своїх країн на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у Хорватії, що проходитиме з 13 по 23 серпня 2026 року.

«Ми очікували такого рішення European Gymnastics, але незрозуміло, чому вони тягнули з його винесенням. Адже раніше міжнародна федерація вже ліквідувала комісію з нейтральних статусів. Нам було дуже важливо зрозуміти, як бути з Вікторією Лістуновою, яка претендує на участь у чемпіонаті Європи та якій раніше було відмовлено у нейтральному статусі. Але тепер, мабуть, вони дозріли», – заявила Родіоненко.

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

21-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.

Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи
