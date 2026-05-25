Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Нідерландський кікбоксер оприлюднив картки суддів: двоє зафіксували нічию, один віддав перемогу Верховену

Ріко Верховен, якого технічним нокаутом переміг Олександр Усик в одинадцятому раунді бою в єгипетській Гізі, подав офіційний протест щодо результату поєдинку. Про це нідерландець повідомив у своєму інстаграмі, пише «Главком».

Протест подали дорогою до аеропорту

Верховен розмістив у себе на сторінці фото з автомобіля – команда встигла подати офіційний протест ще до того, як дісталася аеропорту.

«Правила мають значення лише тоді, коли ними користуються в найпотрібніший момент», – написав кікбоксер.

На думку нідерландця, рефері Марк Лайсон зупинив бій передчасно й мав дозволити поєдинку пройти повну дистанцію – усі дванадцять раундів.

Картки суддів – на користь Верховена

На підтвердження своїх слів кікбоксер оприлюднив картки всіх трьох суддів. Згідно з ними, на момент зупинки бою жоден із суддів не вів Усика вперед:

суддя Мануель Олівер Паломо – нічия 95:95;

суддя Паскуале Прокопіо – Верховен лідирував з рахунком 96:94;

суддя Фабіан Гугенгайм – нічия 95:95.

3 фото На весь екран



Картки суддів бою Усик – Верховен, які Ріко оприлюднив у своєму інстаграмі фото: instagram.com/ricoverhoeven

Водночас саме в одинадцятому раунді Усик дістав щелепу суперника й відправив того в стан, з якого повернутися в поєдинок уже неможливо – рефері зупинив подальший обмін ударами.

Перемога над Верховеном стала 25-ю у професійній кар'єрі Усика (25–0, 15 нокаутів). Також він вшосте поспіль після переходу у важку вагу успішно захистив чемпіонські титули.

Нагадаємо, одразу після поєдинку Верховен заявив, що хоче реваншу. Усик у свою чергу після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті під час російської атаки на Київ.