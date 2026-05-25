Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Нідерландський кікбоксер оприлюднив картки суддів: двоє зафіксували нічию, один віддав перемогу Верховену

Ріко Верховен, якого технічним нокаутом переміг Олександр Усик в одинадцятому раунді бою в єгипетській Гізі, подав офіційний протест щодо результату поєдинку. Про це нідерландець повідомив у своєму інстаграмі, пише «Главком».

Протест подали дорогою до аеропорту

Верховен розмістив у себе на сторінці фото з автомобіля – команда встигла подати офіційний протест ще до того, як дісталася аеропорту.

«Правила мають значення лише тоді, коли ними користуються в найпотрібніший момент», – написав кікбоксер.

Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут фото 1
фото: instagram.com/ricoverhoeven

На думку нідерландця, рефері Марк Лайсон зупинив бій передчасно й мав дозволити поєдинку пройти повну дистанцію – усі дванадцять раундів.

Картки суддів – на користь Верховена

На підтвердження своїх слів кікбоксер оприлюднив картки всіх трьох суддів. Згідно з ними, на момент зупинки бою жоден із суддів не вів Усика вперед:

  • суддя Мануель Олівер Паломо – нічия 95:95;
  • суддя Паскуале Прокопіо – Верховен лідирував з рахунком 96:94;
  • суддя Фабіан Гугенгайм – нічия 95:95.
3 фото
На весь екран
Картки суддів бою Усик – Верховен, які Ріко оприлюднив у своєму інстаграмі
фото: instagram.com/ricoverhoeven

Водночас саме в одинадцятому раунді Усик дістав щелепу суперника й відправив того в стан, з якого повернутися в поєдинок уже неможливо – рефері зупинив подальший обмін ударами.

Перемога над Верховеном стала 25-ю у професійній кар'єрі Усика (25–0, 15 нокаутів). Також він вшосте поспіль після переходу у важку вагу успішно захистив чемпіонські титули.

Нагадаємо, одразу після поєдинку Верховен заявив, що хоче реваншу. Усик у свою чергу після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті під час російської атаки на Київ.

Читайте також:

Теги: Олександр Усик правила бокс Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розшук осіб є прямою функцією Національної поліції, незалежно від того, хто виступає ініціатором – ТЦК, СБУ чи будь-який інший орган
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
26 квiтня, 21:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани уряду щодо стабільної фінансової підтримки України
Міністр оборони Німеччини зізнався, яку вигоду отримує країна від допомоги Україні
29 квiтня, 10:43
Політики вимагають відкликати державні гарантії Болгарії, що стосуються позики Євросоюзу для України
Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію
30 квiтня, 19:40
Бій Флойда Мейвезера проти Майка Тайсона на межі зриву
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
1 травня, 15:30
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)
12 травня, 19:57
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
11 травня, 08:51
Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту
Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії
21 травня, 14:41
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкрив нові деталі оборонної співпраці України та Азербайджану
Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ
15 травня, 14:34

Новини

Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
Фанати «Полісся» закликали звільнити бійців «Азову» з полону
Фанати «Полісся» закликали звільнити бійців «Азову» з полону
Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»
Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»
«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди
«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди
Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії
Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії
Учасник Ліги чемпіонів викупить воротаря середняка Прем'єр-ліги – ЗМІ
Учасник Ліги чемпіонів викупить воротаря середняка Прем'єр-ліги – ЗМІ

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
23 травня, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua