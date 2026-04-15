Міжнародна федерація гімнастики ухвалила рішення щодо росіянки, яка зневажила гімн України

Ільтерякова не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на етапі Кубка світу у Софії

Ільтеряковій загрожує втрата нейтрального статусу

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) винесла попередження росіянці Софії Ільтерякової за інцидент на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Болгарії. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу організації.

30 березня 2026 року Софія Ільтерякова не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на етапі Кубка світу у Софії (Болгарія).

«Відповідно до чинних правил і встановлених процедур спеціальному комітету було доручено оцінити ситуацію, оскільки відмова спортсмена повернутися обличчям до прапорів під час виконання українського національного гімну об'єктивно може бути сприйнята як несумісна зі стандартом поведінки, що очікується від індивідуальних нейтральних спортсменів.

Розглянувши всі обставини, включаючи роз'яснення, надані спортсменкою, спеціальний комітет вирішив винести спортсменці попередження. Будь-яке подібне порушення правил проведення церемонії нагородження або будь-яке інше порушення правил, вчинене спортсменкою, призведе до позбавлення її нейтрального статусу», – йдеться в заяві World Gymnastics.

Нагадаємо, 15-річна Ільтерякова здобула срібло у фіналі вправ з обручем. Перемогу здобула українка Таїсія Онофрійчук, третє місце посіла італійка Софія Раффаелі.

Під час церемонії нагородження Ільтерякова лишилася стояти спиною до прапорів у момент звучання українського гімну.

Як повідомлялося, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.