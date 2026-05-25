Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
фото: УЄФА
Визначились усі 29 команд, які здобули прямі путівки до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Останніми до переліку учасників Ліги чемпіонів увійшли представники Італії – «Рома» та «Комо».

Власники прямих путівок до Ліги чемпіонів

  • Іспанія: «Барселона», «Реал», «Вільярреал», «Атлетіко», «Бетіс»
  • Німеччина: «Баварія», «Боруссія», «РБ Лейпциг», «Штутгарт»
  • Англія: «Арсенал», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вілла», «Ліверпуль»
  • Франція: «ПСЖ», «Ланс», «Лілль»
  • Італія: «Інтер», «Наполі», «Рома», «Комо»
  • Португалія: «Спортінг», «Порту»
  • Нідерланди: ПСВ, «Фейєнорд»
  • Туреччина: «Галатасарай»
  • Україна: «Шахтар»
  • Чехія: «Славія»
  • Бельгія: «Брюгге»

Володарів останніх семи путівок до Ліги чемпіонів буде визначено за підсумками кваліфікації, яка завершиться у серпні.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи
Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів
На війні з Росією загинув футболіст з Київщини Євген Задорожній
Гвардіола зворушливо звернувся до свого наступника у «Манчестер Сіті»
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
Фанати «Полісся» закликали звільнити бійців «Азову» з полону
