Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів

Володарів останніх семи путівок до Ліги чемпіонів буде визначено за підсумками кваліфікації, яка завершиться у серпні

Визначились усі 29 команд, які здобули прямі путівки до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Останніми до переліку учасників Ліги чемпіонів увійшли представники Італії – «Рома» та «Комо».

Власники прямих путівок до Ліги чемпіонів

Іспанія: «Барселона», «Реал», «Вільярреал», «Атлетіко», «Бетіс»

Німеччина: «Баварія», «Боруссія», «РБ Лейпциг», «Штутгарт»

Англія: «Арсенал», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вілла», «Ліверпуль»

Франція: «ПСЖ», «Ланс», «Лілль»

Італія: «Інтер», «Наполі», «Рома», «Комо»

Португалія: «Спортінг», «Порту»

Нідерланди: ПСВ, «Фейєнорд»

Туреччина: «Галатасарай»

Україна: «Шахтар»

Чехія: «Славія»

Бельгія: «Брюгге»

Володарів останніх семи путівок до Ліги чемпіонів буде визначено за підсумками кваліфікації, яка завершиться у серпні.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)