Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів
Визначились усі 29 команд, які здобули прямі путівки до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
Останніми до переліку учасників Ліги чемпіонів увійшли представники Італії – «Рома» та «Комо».
Власники прямих путівок до Ліги чемпіонів
- Іспанія: «Барселона», «Реал», «Вільярреал», «Атлетіко», «Бетіс»
- Німеччина: «Баварія», «Боруссія», «РБ Лейпциг», «Штутгарт»
- Англія: «Арсенал», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вілла», «Ліверпуль»
- Франція: «ПСЖ», «Ланс», «Лілль»
- Італія: «Інтер», «Наполі», «Рома», «Комо»
- Португалія: «Спортінг», «Порту»
- Нідерланди: ПСВ, «Фейєнорд»
- Туреччина: «Галатасарай»
- Україна: «Шахтар»
- Чехія: «Славія»
- Бельгія: «Брюгге»
Володарів останніх семи путівок до Ліги чемпіонів буде визначено за підсумками кваліфікації, яка завершиться у серпні.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
