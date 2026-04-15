Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики

Артем Худолєєв
Ірину Вінер у своєму Telegram-каналі  повідомила, що її включили до почесних членів Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics). Про це вона інформує «Главком».

«Дорогі друзі, бути включеною до числа почесних членів World Gymnastics – величезна честь для мене і висока оцінка праці всього мого життя. Я вдячна за визнання, яке поділяю зі своєю країною та моїми ученицями», – написала Вінер.

77-річна Вінер очолювала національну збірну Росії з художньої гімнастики з 2001 до 2025 року. З 2008 року Вінер була президентом Всеросійської федерації художньої гімнастики, але у вересні 2024 склала повноваження при об'єднанні гімнастичних федерацій.

Серед її учениць – олімпійська чемпіонка у багатоборстві Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

Вінер була дружиною підсанкційного путінського олігарха Алішера Усманова. Однак, у 2022 році вони доволі несподівано розлучилися.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

