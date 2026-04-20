Онофрійчук здобула дві нагороди в окремих фіналах на етапі Кубка світу в Баку

Українська художня гімнастка продовжує підкорювати старти сезону 2026

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила третій етап Кубка світу 2026 року в Баку, здобувши загалом три нагороди та закріпивши свій статус лідерки поточного сезону. Про це повідомляє «Главком».

Виступ у недільних фіналах

У фіналах в окремих видах, що відбулися 19 квітня, Онофрійчук зміцнила свої позиції, виборовши золоту медаль у вправах з обручем. Попри те, що у кваліфікації вона була другою, у вирішальному виступі українка отримала високу оцінку 28,650 бала, обійшовши Стіляну Ніколову на 0,1 бала завдяки вищій оцінці за артистизм. Медальну колекцію етапу доповнила бронзова нагорода у вправах з булавами, де гімнастка продемонструвала результат 28,200 бала. Окрім призових місць, українка була за крок до п'єдесталу у фіналі з м'ячем, де зупинилася на четвертій позиції, та показала шостий результат у вправах зі стрічкою, яка їй не зовсім вдалася.

Досягнення Онофрійчук

За підсумками трьох етапів Онофрійчук є найрезультативнішою гімнасткою Кубка світу 2026 року, маючи у своєму активі сім нагород, шість із яких найвищого ґатунку. Поточний сезон вже став для спортсменки рекордним за кількістю перемог, адже за весь минулий рік вона здобула чотири золоті медалі, тоді як зараз цей показник було перевершено ще до середини весни. Наразі українка впевнено очолює світовий рейтинг, а заключним випробуванням серії для неї стане четвертий етап у Мілані, запланований на 10-12 липня, де Таїсія спробує перевершити свій особистий рекорд за загальною кількістю подіумів за один сезон, який наразі становить 12 медалей.

Нагадаємо, що перед цим Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку. Чинна чемпіонка Європи обійшла усіх найсильніших гімнасток світу.