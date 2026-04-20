У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі

До затримання організатора схеми доєдналися одразу чотири установи

У Києві правоохоронці зупинили діяльність 24-річного організатора схеми договірних матчів, який намагався перетворити професійний настільний теніс на інструмент для незаконного збагачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Як функціонувала схема?

Справа стосується маніпуляцій результатами матчів із настільного тенісу, де ціна навмисної поразки була чітко визначена в доларовому еквіваленті. Слідство встановило, що зловмисник діяв за чітким алгоритмом, використовуючи сучасні методи комунікації та класичний підкуп. Зокрема, через месенджери він виходив на професійних тенісистів із пропозиціями особистих зустрічей.

Уже під час особистої комунікації спортсмени отримували детальні сценарії гри: як саме і в який момент вони мають припуститися помилки або програти матч. За організацію потрібного результату гравцям обіцяли 800 доларів. Система розрахунків передбачала виплату авансів та бонусів після «успішного» завершення гри. Маючи гарантію результату, організатор робив ставки на ресурсах букмекерських контор через підставних осіб, мінімізуючи власні ризики.

Що загрожує зловмиснику?

Викриття схеми стало результатом координації декількох структур: Оболонської поліції, Кіберполіції, прокуратури, а також фахівців з Української асоціації футболу та Національної платформи доброчесності спорту. Затримання відбулося на гарячому під час передачі частини винагороди у розмірі 18 600 гривень одному зі спортсменів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-3 КК України (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі на строк до трьох років.

