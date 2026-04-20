У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі

Ілля Мандебура
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

До затримання організатора схеми доєдналися одразу чотири установи

У Києві правоохоронці зупинили діяльність 24-річного організатора схеми договірних матчів, який намагався перетворити професійний настільний теніс на інструмент для незаконного збагачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві. 

Як функціонувала схема?

Справа стосується маніпуляцій результатами матчів із настільного тенісу, де ціна навмисної поразки була чітко визначена в доларовому еквіваленті. Слідство встановило, що зловмисник діяв за чітким алгоритмом, використовуючи сучасні методи комунікації та класичний підкуп. Зокрема, через месенджери він виходив на професійних тенісистів із пропозиціями особистих зустрічей.

Уже під час особистої комунікації спортсмени отримували детальні сценарії гри: як саме і в який момент вони мають припуститися помилки або програти матч. За організацію потрібного результату гравцям обіцяли 800 доларів. Система розрахунків передбачала виплату авансів та бонусів після «успішного» завершення гри. Маючи гарантію результату, організатор робив ставки на ресурсах букмекерських контор через підставних осіб, мінімізуючи власні ризики.

Що загрожує зловмиснику?

Викриття схеми стало результатом координації декількох структур: Оболонської поліції, Кіберполіції, прокуратури, а також фахівців з Української асоціації футболу та Національної платформи доброчесності спорту. Затримання відбулося на гарячому під час передачі частини винагороди у розмірі 18 600 гривень одному зі спортсменів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-3 КК України (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що російський тенісист отримав бан від спорту через порушення антикорупційних правил. Кауфман відмовився надавати докази органу, який розслідував його справу. 

Теги: настільний теніс слідство спорт договірні матчі

Читайте також

Царукян славиться своєю скандальною репутацією
Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США
Вчора, 18:09
На Назара (праворуч) очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
14 квiтня, 12:05
Українці відмовилися грати з країною-агресором
Збірна України з водного поло отримала технічну поразку за відмову грати з Росією
13 квiтня, 16:53
Ірина Коляденко (праворуч) є однією з лідерок жіночої збірної України
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
9 квiтня, 15:39
5 вересня 2024 року Матвій Бідний був призначений міністром молоді та спорту
Депутат зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра спорту Бідного
7 квiтня, 18:21
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району
Україна закликала відсторонити від змагань зі скелелазіння російських військових
2 квiтня, 11:21
Бідний: Федерації шахів країни-агресора заборонена проводити будь-яку діяльність на окупованих територіях
Міністр Бідний анонсував судові позови проти російських спортивних федерацій: деталі
30 березня, 18:23
На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
30 березня, 11:52
Михайло Гераскевич: Ми знайдемо позабюджетне фінансування для вмотивованих дітей
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
26 березня, 10:03

Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
В Австралії чайки перервали футбольний матч
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
