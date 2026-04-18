Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку

Ілля Мандебура
Таїсія Онофрійчук лишається непереможною в багаторстві у 2026 році
фото: Reuters

Чинна чемпіонка Європи обійшла усіх найсильніших гімнасток світу

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола золоту медаль у багатоборстві на третьому етапі Кубка світу, що проходить в азербайджанському Баку. Про це повідомляє «Главком»

Золотий виступ Онофрійчук

Онофрійчук за підсумками двох днів кваліфікацій продемонструвала найвищий сумарний результат – 115,650 бала. Ця перемога стала для українки вже другою в особистій першості в сезоні 2026 року, підтвердивши її статус однієї з фавориток світової арени після тріумфального виступу на етапі в Софії. Попри пропуск попередніх змагань у Ташкенті, Онофрійчук зуміла випередити титулованих суперниць: чинну олімпійську чемпіонку Дар'ю Варфоломєєв та болгарку Стіляну Ніколову, які посіли друге та третє місця відповідно.

Найкращий результат Таїсія Онофрійчук показала у вправах із булавами, де за підсумками кваліфікації отримала 29,700 бала, що стало першим показником серед усіх учасниць. Високі оцінки були зафіксовані також в обручі (29,550) та стрічці (29,100), де результати українки стали другими найкращими в дисциплінах. Найменш стабільною виявилася вправа з м'ячем, де Онофрійчук набрала 27,300 бала, посівши шосте місце. Проте це не є дивним: нова програма під Vogue Мадонни є ще недостатньою обкатаною на змаганнях, через що українка виконала не всю складність тіла та предмета. Незважаючи на це, вона кваліфікувалася до всіх чотирьох індивідуальних фіналів, які заплановані на 19 квітня.

Художня гімнастика. Кубок світу в Баку. Багатоборство

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 115,650 бала
  2. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 114,750 бала
  3. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 114,050 бала

Інші результати українських грацій

Водночас результати інших представниць України на етапі в Азербайджані виявилися менш оптимістичними. Друга представниця в особистій першості Поліна Каріка завершила багатоборство на 14-й позиції, не потрапивши до жодного з фіналів. Національна збірна у групових вправах, представлена Єлизаветою Аззою, Діаною Баєвою, Поліною Городничою, Валерією Переметою, Кірою Ширикіною та Олександрою Ющак, посіла 13-те місце у багатоборстві, що також залишило команду поза межами вирішальної стадії змагань. Таким чином, основні медальні надії України в завершальний день турніру будуть пов'язані виключно з особистими виступами Онофрійчук у фіналах окремих видів.

Нагадаємо, що Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу

Читайте також

Ільтерякова не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на етапі Кубка світу у Софії
Міжнародна федерація гімнастики ухвалила рішення щодо росіянки, яка зневажила гімн України
15 квiтня, 20:06
77-річна Вінер очолювала національну збірну Росії з художньої гімнастики з 2001 до 2025 року
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
15 квiтня, 12:09
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
World Gymnastics розслідує інцидент із росіянкою, яка зневажила гімн України
1 квiтня, 14:41
Ільтерякова в Instagram ставила лайки публікаціям із диктатором Путіним та російськими військовослужбовцями
Росіянка Ільтерякова, яка зневажила гімн України, підтримує війну у соцмережах (відео)
1 квiтня, 12:05
Онофрійчук повертається з Софії тріумфаторкою
Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
30 березня, 23:33
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
Російська гімнастка не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на Кубку світу
30 березня, 16:23
Впізнаєте на фото майбутню олімпійську чемпіонку?
НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
25 березня, 16:44
Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
10 квiтня, 15:46
Музичук без поразок пройшла перші шість ігор
Музичук здобула другу перемогу на Турнірі претенденток і повернула собі лідерство
5 квiтня, 10:56

Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
«Буковина» вперше за 32 роки повернулася в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
