Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку

Чинна чемпіонка Європи обійшла усіх найсильніших гімнасток світу

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола золоту медаль у багатоборстві на третьому етапі Кубка світу, що проходить в азербайджанському Баку. Про це повідомляє «Главком».

Золотий виступ Онофрійчук

Онофрійчук за підсумками двох днів кваліфікацій продемонструвала найвищий сумарний результат – 115,650 бала. Ця перемога стала для українки вже другою в особистій першості в сезоні 2026 року, підтвердивши її статус однієї з фавориток світової арени після тріумфального виступу на етапі в Софії. Попри пропуск попередніх змагань у Ташкенті, Онофрійчук зуміла випередити титулованих суперниць: чинну олімпійську чемпіонку Дар'ю Варфоломєєв та болгарку Стіляну Ніколову, які посіли друге та третє місця відповідно.

Найкращий результат Таїсія Онофрійчук показала у вправах із булавами, де за підсумками кваліфікації отримала 29,700 бала, що стало першим показником серед усіх учасниць. Високі оцінки були зафіксовані також в обручі (29,550) та стрічці (29,100), де результати українки стали другими найкращими в дисциплінах. Найменш стабільною виявилася вправа з м'ячем, де Онофрійчук набрала 27,300 бала, посівши шосте місце. Проте це не є дивним: нова програма під Vogue Мадонни є ще недостатньою обкатаною на змаганнях, через що українка виконала не всю складність тіла та предмета. Незважаючи на це, вона кваліфікувалася до всіх чотирьох індивідуальних фіналів, які заплановані на 19 квітня.

Художня гімнастика. Кубок світу в Баку. Багатоборство

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 115,650 бала Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 114,750 бала Стіляна Ніколова (Болгарія) – 114,050 бала

Інші результати українських грацій

Водночас результати інших представниць України на етапі в Азербайджані виявилися менш оптимістичними. Друга представниця в особистій першості Поліна Каріка завершила багатоборство на 14-й позиції, не потрапивши до жодного з фіналів. Національна збірна у групових вправах, представлена Єлизаветою Аззою, Діаною Баєвою, Поліною Городничою, Валерією Переметою, Кірою Ширикіною та Олександрою Ющак, посіла 13-те місце у багатоборстві, що також залишило команду поза межами вирішальної стадії змагань. Таким чином, основні медальні надії України в завершальний день турніру будуть пов'язані виключно з особистими виступами Онофрійчук у фіналах окремих видів.

Нагадаємо, що Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу.