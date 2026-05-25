Гвардіола зворушливо звернувся до свого наступника у «Манчестер Сіті»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Хосеп Гвардіола 10 років очолював клуб з Манчестера
фото: Reuters
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола звернувся до свого наступника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Манчестер Сіті».

24 травня 2026 року Гвардіола провів свій останній матч на чолі «Манчестер Сіті».

«Коли клуб скаже мені, хто стане моїм наступником, то я одразу зателефоную цьому фахівцеві. У тій розмові я скажу йому, щоб він залишався собою. «Манчестер Сіті» надасть йому беззастережну підтримку, і це найбільша похвала. Усім менеджерам, які тут працювали, пощастило з Чікі, а тепер і з Уго, Ферраном, з усією роботою, і з Халдуном.

Будьте собою, і у скрутні моменти вас це захистить більше, ніж у будь-якому іншому клубі. Будьте вільні у своїх ідеях, вирушайте сюди, багато робіть. Після приїзду до Манчестера ми будували команду, а моїм девізом завжди було: «Виграй цей матч. АПЛ? Кубок ліги? Постарайся виграти і подивимося, що з цього вийде». Це найкращий спосіб. Я майже впевнений, що це станеться. І все буде добре!», – зазначив Гвардіола.

Хосеп Гвардіола 10 років очолював англійський клуб. «Манчестер Сіті» під його керівництвом виборов 20 трофеїв, серед яких шість титулів в АПЛ і перша в історії клубу перемога в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
