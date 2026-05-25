На війні з Росією загинув футболіст з Київщини Євген Задорожній

Артем Худолєєв
На війні з Росією загинув захисник України та футболіст з Київщини Євген Задорожній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook колишнього голови Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади Анатолія Рудніченка.

«22 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Верхня Терса Пологівського району на Запорізькому напрямку загинув наш земляк – Задорожній Євген Васильович, воїн 5 ОШБ (06.10.1999 – 22.05.2026).

Євген був люблячим і єдиним сином у батьків. Вихованець футбольного клубу «Рубін», швидкий і талановитий півзахисник. Футбол був його справжньою пристрастю та невід’ємною частиною життя. Любов до гри передалася йому від прадіда Володимира – відданого вболівальника з багаторічним стажем, який своїм знаменитим: «Рубін, давай – вони вже видихлися!» запалював увесь стадіон», – зазначив Рудніченко.

Євген Задорожній був переможцем і призером численних футбольних турнірів, брав участь у міжнародному дитячому турнірі в Барселоні.

Нагадаємо, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

