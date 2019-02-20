Болгарин Анєв виграв індивідуальну гонку чемпіонату Європи з біатлону



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Сергій Семенов Getty Images

Наш Семенов – дев’ятий

Сьогодні в Раубичах (Білорусь) чоловічою індивідуальною гонкою стартував 26-й чемпіонат Європи з біатлону.

Найкращим серед українців став Сергій Семенов, який фінішував 9-м з 4 промахами, поступившись переможцю 2 хвилини і 37 секунд.



Руслан Ткаленко допустив 3 промахи і показав 11-й результат, програвши 2 хвилини і 43 секунди.



У Антона Дудченка всього 1 промах, але програв він 4 хвилини і 16 секунд, що дозволило зайняти 26-е місце.



Артем Прима з 5 промахами показав 33-й результат, поступився переможцю 4 хвилини і 34 секунди.



Тарас Лесюк і Дмитро Підручний не стартували.



Перемогу здобув болгарин Красимір Анєв, Тар'єй Бо з Норвегії - другий, ще один норвежець Ендре Стремсхайм - третій.

Програма турніру вміщається всього в 5 днів, один з яких буде днем відпочинку (22-е лютого).