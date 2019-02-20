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    Болгарин Анєв виграв індивідуальну гонку чемпіонату Європи з біатлону

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    Сергій Семенов - Болгарин Анєв виграв індивідуальну гонку чемпіонату Європи з біатлону
    Сергій Семенов
    Getty Images

    Наш Семенов – дев’ятий

    Сьогодні в Раубичах (Білорусь) чоловічою індивідуальною гонкою стартував 26-й чемпіонат Європи з біатлону.

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    Найкращим серед українців став Сергій Семенов, який фінішував 9-м з 4 промахами, поступившись переможцю 2 хвилини і 37 секунд.

    Руслан Ткаленко допустив 3 промахи і показав 11-й результат, програвши 2 хвилини і 43 секунди.

    У Антона Дудченка всього 1 промах, але програв він 4 хвилини і 16 секунд, що дозволило зайняти 26-е місце.

    Артем Прима з 5 промахами показав 33-й результат, поступився переможцю 4 хвилини і 34 секунди.

    Тарас Лесюк і Дмитро Підручний не стартували.

    Перемогу здобув болгарин Красимір Анєв, Тар'єй Бо з Норвегії - другий, ще один норвежець Ендре Стремсхайм - третій.

    Програма турніру вміщається всього в 5 днів, один з яких буде днем відпочинку (22-е лютого).

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