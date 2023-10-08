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Україна здобула сенсаційну перемогу на Чемпіонаті світу з пляжного волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна здобула сенсаційну перемогу на Чемпіонаті світу з пляжного волейболу
Український дует Сергій Попов та Едуард Резнік здолав третю пару світового рейтингу

Попов і Рєзнік достроково пробилися до 1/16 фіналу

Український дует Сергій Попов та Едуард Резнік здобув фантастичну перемогу у другому туру групового етапу Чемпіонату світу з пляжного волейболу. Як інформує Base of Ukrainian sports, сьогодні, 8 жовтня, українці здолали бразильську пару Георге/Андре, які наразі посідають третю позицію світового рейтингу.

До початку матчу наші волейболісти були андердогами, зважаючи на статус суперників (представники Бразилії є бронзовими призерами минулорічної першості, а Андре – ще й чемпіон світу 2017 року), але це не завадило Сергію та Едуарду триматися в боротьбі до останнього м'яча.

У першій партії лідерство довгий час було на боці команди з України, але потім сили вирівнялися і трохи влучнішими виявилися опоненти – 19-21 за підсумками стартового сету. Натомість надалі саме українські гравці диктували свій темп, що й призвело до впевненої перемоги у другій партії (21-12). 

На початку вирішального сету знову контролювала хід гри пара з України, однак серія з чотирьох поспіль результативних атак від бразильців змінила розклад партії, бо тепер ініціатива перейшла повністю до суперників (найбільша перевага Георге/Андре склала «+3» за рахунку 12-9).

Незважаючи на те що бразильці демонстрували чудову гру, Попов та Рєзнік змогли здійснити справжній спортивний подвиг, поступово відіграючи очки на своїй подачі, заробивши першими можливість подавати на матч (14-13). Гра перейшла на «більше-менше», де українцям таки вдалося забрати матч до своєї скарбнички – 2:1 за партіями (19-21, 21-12, 17-15).

Ця перемога стала другою на турнірі для Попова і Рєзніка. Таким чином, вони достроково гарантували собі перемогу у групі та потрапляння до 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

Теги: чемпіонат світу пляжний волейбол

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