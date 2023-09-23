Жіноча збірна України з волейболу виборола першу перемогу у відборі на Олімпіаду

Попри дебютну перемогу, українки достроково втратили можливість потрапити на Олімпійські ігри

Жіноча збірна України з волейболу після серії невдач таки здобула першу перемогу у матчі шостого відбіркового турніру перед Олімпійськами іграми-2024 в Парижі. Про це свідчить результат поєдинку.

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Українки обіграли команду Чехії не без проблем. Перший сет склався для наших волейболісток невдало, однак у другому сеті вони зрівняли рахунок, у третьому – вирвалися вперед, а вже у четвертому – відірвалися від чешок на десяток пунктів.

Рахунок зустрічі 3-1 (12-25; 25-23; 25-18; 25-15) на користь українок.

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Дебютна перемога дозволила Україні піднятися з останнього місця в рейтингу групи A. Нині українки йдуть сьомими серед восьми команд. Однак попри це, збірна України давно втратила шанс прорватися на Олімпійські ігри.

У фінальному турі, 24 вересня, українки зустрінуться з аутсайдером групи – збірною Мексики.

Варто зазначити, що Україна вперше грає в жіночій олімпійській кваліфікації з волейболу. Перед цим, у 2023 році, наші дівчата виступили на трьох турнірах: перемогли у Золотій Євролізі, посіли четверте місце в Кубку претенденток та дійшли до 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що 17 вересня жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки в кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).