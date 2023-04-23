Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Аліна Грушина-Акобія виборола для України золото Чемпіонату Європи
Фото: UWW

Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі

Жіноча збірна України з боротьби тріумфально завершила виступ на чемпіонаті Європи, який проходить у Загребі.

Наші дівчата здобули 6 нагород. Золоті медалі виграли Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко, срібні – Оксана Лівач, Юлія Ткач-Остапчук та Алла Белінська, бронзу – Тетяна Сова.

Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі – у 2022 році українки здобули 5 нагород.

Наші дівчата також виграла і командний залік турніру, відірвавшись від Туреччини, яка посіла друге місце, на 21 очко.

Медальний залік Чемпіонату Європи з жіночої боротьби

1. Україна – 6 (2 золоті медалі–3 срібні–1 бронзова)

2-3. Румунія – 4 (2–0–2)

2-3. Болгарія – 4 (2–0–2)

4. Туреччина – 5 (1–1–3)

5-6. Азербайджан – 2 (1–1–0)

5-6. Молдова – 2 (1–1–0)

7. Швеція – (1–0–0)

Командний залік за очками

1. Україна – 157

2. Туреччина – 136

3. Болгарія – 94

4. Франція – 90

5. Румунія – 88

Теги: Оксана Лівач жіноча боротьба Юлія Ткач Алла Белінська Ірина Коляденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Гераскевич: Гутцайт зібрався стати королем всього українського спорту
Михайло Гераскевич: Гутцайт зібрався стати королем всього українського спорту війна і спорт
20 квiтня, 14:45
Українські спортсменки здобули три «срібла» на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби
Українки здобули три медалі у вільній боротьбі на чемпіонаті Європи-2023
21 квiтня, 05:05
Тренер Михайло Гераскевич обурений через позицію глави НОКу Вадима Гутцайта
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт
21 квiтня, 16:50

Новини

Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях
Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях
Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»
Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
48K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
29K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
24K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
12K
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень
7858
У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту