Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби

Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі

Жіноча збірна України з боротьби тріумфально завершила виступ на чемпіонаті Європи, який проходить у Загребі.

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Наші дівчата здобули 6 нагород. Золоті медалі виграли Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко, срібні – Оксана Лівач, Юлія Ткач-Остапчук та Алла Белінська, бронзу – Тетяна Сова.

Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі – у 2022 році українки здобули 5 нагород.

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Наші дівчата також виграла і командний залік турніру, відірвавшись від Туреччини, яка посіла друге місце, на 21 очко.

Медальний залік Чемпіонату Європи з жіночої боротьби

1. Україна – 6 (2 золоті медалі–3 срібні–1 бронзова)

2-3. Румунія – 4 (2–0–2)

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2-3. Болгарія – 4 (2–0–2)

4. Туреччина – 5 (1–1–3)

5-6. Азербайджан – 2 (1–1–0)

5-6. Молдова – 2 (1–1–0)

7. Швеція – (1–0–0)

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Командний залік за очками

1. Україна – 157

2. Туреччина – 136

3. Болгарія – 94

4. Франція – 90

5. Румунія – 88