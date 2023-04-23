Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі
Жіноча збірна України з боротьби тріумфально завершила виступ на чемпіонаті Європи, який проходить у Загребі.
Наші дівчата здобули 6 нагород. Золоті медалі виграли Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко, срібні – Оксана Лівач, Юлія Ткач-Остапчук та Алла Белінська, бронзу – Тетяна Сова.
Україна вдруге поспіль стала переможницею медального заліку у жіночій боротьбі – у 2022 році українки здобули 5 нагород.
Наші дівчата також виграла і командний залік турніру, відірвавшись від Туреччини, яка посіла друге місце, на 21 очко.
Медальний залік Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
1. Україна – 6 (2 золоті медалі–3 срібні–1 бронзова)
2-3. Румунія – 4 (2–0–2)
2-3. Болгарія – 4 (2–0–2)
4. Туреччина – 5 (1–1–3)
5-6. Азербайджан – 2 (1–1–0)
5-6. Молдова – 2 (1–1–0)
7. Швеція – (1–0–0)
Командний залік за очками
1. Україна – 157
2. Туреччина – 136
3. Болгарія – 94
4. Франція – 90
5. Румунія – 88
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