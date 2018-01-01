Україна зіграє в одній групі з Росією на юнацькому чемпіонаті Європи з волейболу

Також суперниками збірної України стануть Словаччина, Італія, Бельгія та Франція

У чеському місті Злін відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи серед юнаків вікової категорії до 18-ти років. Цей турнір спільно організовують Чехія та Словаччина, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Матчі призначені на 7-15 квітня, відповідно, у містах Злін і Пухов. Півфінали, фінал та ігри за бронзу і 5-8



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Також суперниками збірної України стануть Словаччина, Італія, Бельгія та Франція

У чеському місті Злін відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи серед юнаків вікової категорії до 18-ти років.

Цей турнір спільно організовують Чехія та Словаччина, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Матчі призначені на 7-15 квітня, відповідно, у містах Злін і Пухов. Півфінали, фінал та ігри за бронзу і 5-8 місця пройдуть у Зліні.

Серед 12-ти учасників збірні Чехії та Словаччини забронювали за собою місця автоматично.

Компанію же їм склали переможці семи кваліфікаційних груп і три команди, які посіли в них другі місця з найкращими показниками. Саме серед них путівку до фінального раунду виборола і збірна України.

Під час жеребкування всі учасники були розбиті на дві шістки, перша з яких зіграє у Зліні, а друга – у Пухові. Вийшло це наступним чином:

Група I (Злін, Чехія): Чехія, Туреччина, Болгарія, Греція, Білорусь, Німеччина;

Група II (Пухов, Словаччина): Словаччина, Росія, Італія, Бельгія, Франція, УКРАЇНА.

Переможці груп гратимуть у півфіналах з командами, які посіли в інших секстетах другі місця, треті та четверті команди відповідним чином проведуть матчі за 5-8 місця, а ті, хто фінішують на п’ятих і шостих позиціях, пакуватимуть валізи додому відразу після групового етапу.

Оцінюючи підсумки жеребкування, як зазначає джерело, на збірну України очікує дуже важке випробування на міцність. Адже серед її суперників опинилися, зокрема, чемпіон і віце-чемпіон торішнього чемпіонату Європи (U-17) – Італія та Бельгія.