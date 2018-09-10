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    Українці Олійник і Мартишко поповнили склад МХК «Динамо»

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    Фото: УХЛ - Українці Олійник і Мартишко поповнили склад МХК «Динамо»
    Фото: УХЛ

    МХК «Динамо» продовжує підсилення перед новим сезоном

    МХК «Динамо» на своєму офіційному сайті повідомило про підписання контрактів на один сезон з нападниками Микитою Олійником і Максимом Мартишко.

    Попередній сезон Олійник провів в МХК «Динамо», виходячи на лід в кожній грі регулярного чемпіонату і плей-офф.

    У 45 матчах він 21 разів вразив ворота суперників, а також віддав 43 результативних передачі.

    Мартишко в попередньому сезоні також грав за команду Олександра Сеуканда, втім, на позиції захисника.

    Але через травму не зміг завершити чемпіонат, провівши всього сім матчів при статистикою: 6 (3 + 3) очок.

    Раніше МХК «Динамо» підписало білоруського захисника.

    чемпіонат України хокей
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