Українці Олійник і Мартишко поповнили склад МХК «Динамо»



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Фото: УХЛ

МХК «Динамо» продовжує підсилення перед новим сезоном

МХК «Динамо» на своєму офіційному сайті повідомило про підписання контрактів на один сезон з нападниками Микитою Олійником і Максимом Мартишко.

Попередній сезон Олійник провів в МХК «Динамо», виходячи на лід в кожній грі регулярного чемпіонату і плей-офф.

У 45 матчах він 21 разів вразив ворота суперників, а також віддав 43 результативних передачі.

Мартишко в попередньому сезоні також грав за команду Олександра Сеуканда, втім, на позиції захисника.

Але через травму не зміг завершити чемпіонат, провівши всього сім матчів при статистикою: 6 (3 + 3) очок.

Раніше МХК «Динамо» підписало білоруського захисника.