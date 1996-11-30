Українці починають боротьбу на першості світу зі змішаних єдиноборств серед молоді
- Сьогодні, 08:21
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Нашу країну на цьому чемпіонаті представлять 10 спортсменів
Національна молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА вирушила на чемпіонат світу у Мінськ.
На міжнародній арені 10 спортсменів представлятимуть нашу країну, інформує офіційний сайт Федерації організації.
Чемпіонат світу відбудеться з 30 листопада до 3 грудня.
Розклад змагань: 1 грудня - попередні півфінальні поєдинки, 2 грудня - фінальні поєдинки.
До вашої уваги склади збірної України на чемпіонаті світу серед молоді:
Добринін Роман (05.07.1998) - 57 кг
Гасанов Тофіг (31.10.1999) - 61,2 кг
Марьяш Ілля (30.12.1998) - 65,8 кг
Цюцюра Максим (09.08.1997) - 70,3 кг
Хачко Роман (30.11.1996) - 77,1 кг
Сафронюк Віктор (21.08.1999) - 84 кг
Коваленко Микола (18.05.1997) - 93 кг
Бочковський Ярослав (04.01.1999) - +93 кг
Приступа Діана (21.10.1998) - 52 кг
Паламарчук Романія (01.01.1998) - 60 кг