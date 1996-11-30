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    Українці починають боротьбу на першості світу зі змішаних єдиноборств серед молоді

    Нашу країну на цьому чемпіонаті представлять 10 спортсменів
    Національна молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА вирушила на чемпіонат світу у Мінськ. На міжнародній арені 10 спортсменів представлятимуть нашу країну, інформує офіційний сайт Федерації організації. Чемпіонат світу відбудеться з 30 листопада до 3 грудня. Розклад змагань: 1 грудня - попередні півфінальні поєдинки, 2 грудня -
    • Сьогодні, 08:21
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    Нашу країну на цьому чемпіонаті представлять 10 спортсменів

    Національна молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА вирушила на чемпіонат світу у Мінськ.

    На міжнародній арені 10 спортсменів представлятимуть нашу країну, інформує офіційний сайт Федерації організації.

    Чемпіонат світу відбудеться з 30 листопада до 3 грудня.

    Розклад змагань: 1 грудня - попередні півфінальні поєдинки, 2 грудня - фінальні поєдинки.

    До вашої уваги склади збірної України на чемпіонаті світу серед молоді:

    Добринін  Роман (05.07.1998) - 57 кг

    Гасанов Тофіг (31.10.1999) - 61,2 кг

    Марьяш Ілля (30.12.1998) - 65,8 кг

    Цюцюра Максим (09.08.1997) - 70,3 кг

    Хачко Роман (30.11.1996) - 77,1 кг

    Сафронюк Віктор (21.08.1999) - 84 кг

    Коваленко Микола (18.05.1997) - 93 кг

    Бочковський Ярослав (04.01.1999) - +93 кг

    Приступа Діана (21.10.1998) - 52 кг

    Паламарчук Романія (01.01.1998) - 60 кг

    чемпіонат світу Збірна України єдиноборства
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