Українці Романенко та Матвійчук виграли легкоатлетичні півмарафони у Чехії та Латвії

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Олександр Матвійчук. Фото Lattelecom Riga Marathon

Ледбіь здобув бронзу, а Котовська та Шафар – срібло

Минулий вікенд запам’ятається українським вболівальникам успішними виступами легкоатлетів на міжнародних змаганнях.

Зокрема, з бігу по шосе, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Півмарафон найпрестижнішої серії у Карлових Варах завершився тріумфом українців. Не обійшлося без перемоги і в Ризі.

У Чехії Роман Романенко переміг у змаганнях серед чоловіків. При цьому до особистого рекорду йому не вистачило лише 36 секунд. Час Романенка – 1:03:58 год. Іспанця Хуссама Бенаббу він випередив на 18 секунд.

Третім фінішну лінію перетнув Сергій Лебідь (1:05:08), а ще двоє спортсменів – Ігор Олефіренко і Олександр Сітковський – завершили змагання у першій шістці.

Не обійшлося без п’єдесталу і в змаганнях жінок. Ольга Котовська, подолавши дистанцію за 1:16:16 год, фінішувала другою. Швидше українки у Карлових Варах бігла лише чешка Єва Врабкова-Нилтова (1:11.54 год).

Столиця Латвії приймала марафон серії IAAF Bronze Label Road Races. У програмі змагань проводилися як марафон, так і півмарафон. Саме на «половинці» й виступали українці.

Півмарафон серед чоловіків виграв Олександр Матвійчук, майже на хвилину випередивши срібного призера Яніса Віскерса з Латвії. Час українця – 1:05:14 год.

У змаганнях серед жінок Олександра Шафар фінішувала другою з результатом 1:16:11 год.

Перемогла литовка Мілда Вілчінскайте (1:14.38 год), а ще одна українка, Тетяна Кузіна, перетнула фінішну лінію п’ятою (1:24:34).

Нагадаємо, Гелетій та Вернигор виграли чемпіонат України з півмарафону.

Також дивіться список переможців і рекордів Київського півмарафону.