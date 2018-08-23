Українці стали переможцями першості Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з вадами слуху



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Представники України тріумфували на турнірі у Києві

Перемогою чотирьох команд України (дві золоті та дві срібні нагороди у чоловіків і жінок) завершився чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху, що 13-18 серпня вперше приймала Україна.

У фінал вийшли саме команди з України, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Чемпіонами змагань серед жіночих команд стали Рилова Раїса та Затилкіна Анна (Україна-1). Черненко Юлія та Ярошевська Юлія (Україна-2) вибороли срібні нагороди.

Серед чоловіків команда України-1 у складі Полторацького Олександра та Тарасова Сергія стали першими. Срібні нагороди вибороли Цапкаленко Микола та Кошкаров Антон.

Зазначається, що боротьба була безкомпромісною: усі команди відіграли по три сети замість стандартних двох у боротьбі за золото чемпіонату Європи.

Треті місця серед жіночих і чоловічих команд вибороли спортсмени Росії.

По завершенню змагань відбулась урочиста церемонія закриття цього чемпіонату.

Прапор Європейської організації глухих було передано країні, яка прийматиме черговий, V чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху – Німеччині.