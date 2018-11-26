Українці виграли дефлімпійський єврокубок з баскетболу, здолавши у фіналі росіян



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У фіналі наші співвітчизники обіграли команду з Росії

Українська команда ДОС ДЮСШ з Дніпра перемогла у XX дефлімпійському європейському кубку з баскетболу.

Змагання проходили в італійській Вероні, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Трофей виборювали 10 команд.

Дніпряни під керівництвом Станіслава Каковкіна та Юрія Нетьори перемогли на змаганнях англійську Beard London (120:39), грецьку SCD Crete Menoas (88:52), італійську Amplifon Fabriano (79:78) і російську Gloria Moscow (70:67).

Це вже третя перемога ДОС ДЮСШ у дефлімпійських єврокубках.

Раніше дніпряни перемагали у 2014 та 2016 роках.

Нагадаємо, українські клуби офіційно завершили виступи у єврокубкових турнірах у нинішньому сезоні.