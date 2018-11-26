  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці виграли дефлімпійський єврокубок з баскетболу, здолавши у фіналі росіян

    • Розсилка
    Українці виграли дефлімпійський єврокубок з баскетболу, здолавши у фіналі росіян

    У фіналі наші співвітчизники обіграли команду з Росії

    Українська команда ДОС ДЮСШ з Дніпра перемогла у XX дефлімпійському європейському кубку з баскетболу.

    Змагання проходили в італійській Вероні, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Трофей виборювали 10 команд.

    Дніпряни під керівництвом Станіслава Каковкіна та Юрія Нетьори перемогли на змаганнях англійську Beard London (120:39), грецьку SCD Crete Menoas (88:52), італійську Amplifon Fabriano (79:78) і російську Gloria Moscow (70:67).

    Це вже третя перемога ДОС ДЮСШ у дефлімпійських єврокубках.

    Раніше дніпряни перемагали у 2014 та 2016 роках.

    Нагадаємо, українські клуби офіційно завершили виступи у єврокубкових турнірах у нинішньому сезоні.

    українці баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ