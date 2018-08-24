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    Українці взяли шості місця на чемпіонаті світу з греблі у Португалії

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    Фото з відкритих джерел - Українці взяли шості місця на чемпіонаті світу з греблі у Португалії
    Фото з відкритих джерел

    У трьох фіналах наші спортсмени фінішували шостими

    У португальському місті Монтемор-у-Велью триває чемпіонат світу зі спринту, в якому приймає участь і українська збірна.

    Про це інформує портал Prosportua.

    Після успіху параканоїстів, на жаль, інших призових місць українці поки не займали.

    У змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 1000 м Інна Гріщун фінішіріровала шостою.

    Вона поступилася чемпіонці з Угорщини Дорі Бодоньї (4.02,892) більше 9 секунд.

    У змаганнях каное-двійок на 200-метрівці Віталій Вергелес та Денис Камерилов також посіли шосте місце, поступившись чемпіонам 1,484 секунди.

    Перше місце зайняли білоруси Гліб Саладуха і Денис Махлай (37,646).

    Також зазнала невдачі Людмила Лузан.

    Вона також прийшла до фінішу шостою, відставши від чемпіонки - росіянки Ксенії Курач (2.10,991) на 10,124 секунди.

    чемпіонат світу українці
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