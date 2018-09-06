Українці здобули перші нагороди на Всесвітніх іграх кочевників-2018



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Відразу шість медалей українські спортсмени виграли в армреслінгу

З 2 по 8 вересня у Киргизстані проходять ІІІ Всесвітні ігри кочівників.

Серед збірних з понад 60 країн світу вже втретє участь у цій масштабній спортивній події бере й українська команда, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

На старті змагань наші співвітчизники зуміли вибороти перші нагороди в армреслінгу: дві золоті, три срібні та бронзову.

Найкращим серед спортсменів у ваговій категорії до 95 кг став Євген Прудник, який вніс у скарбничку збірної дві медалі найвищого ґатунку.

Серед жінок у змаганнях на ліву руку срібною призеркою стала Анастасія Школокова (+75 кг), Вікторія Ілюшина здобула бронзу (до 75 кг).

У змаганнях на праву руку українки Ілюшина та Школокова завоювали срібло.

Всесвітні ігри кочівників були започатковані у 2014 році з метою відродження та збереження історичного культурного спадку цивілізації кочових народів світу. Цього року програма Ігор включає у себе 23 етнічні види спорту.

Українські спортсмени представляють нашу державу у таких видах як армспорт, боротьба на поясах Алиш, сумо та традиційна стрільба з лука.