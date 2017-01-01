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    Українці здобули три нагороди на міжнародному боксерському турнірі, який проходив у Молдові

    В активі наших боксерів золото, срібло та бронза
    Українські боксери здобули три нагороди на міжнародному турнірі «Moldovan Belt Iasi 2017», який днями проходив у Молдові. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Так, золото у ваговій категорії до 56 ко виборов Олексій Козелок, срібло у ваговій категорії до 60 кг виграв Павло Гореленко. Бронзу у категорії до 81 кг
    • Вчора, 08:30
    • Розсилка
    Фото: прес-служба Федерації боксу України
    Фото: прес-служба Федерації боксу України

    В активі наших боксерів золото, срібло та бронза

    Українські боксери здобули три нагороди на міжнародному турнірі «Moldovan Belt Iasi 2017», який днями проходив у Молдові.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

    Так, золото у ваговій категорії до 56 ко виборов Олексій Козелок, срібло у ваговій категорії до 60 кг виграв Павло Гореленко.

    Бронзу у категорії до 81 кг виборов Іван Данченко.

    бокс
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