Українці здобули три нагороди на міжнародному боксерському турнірі, який проходив у Молдові
- Вчора, 08:30
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Фото: прес-служба Федерації боксу України
В активі наших боксерів золото, срібло та бронза
Українські боксери здобули три нагороди на міжнародному турнірі «Moldovan Belt Iasi 2017», який днями проходив у Молдові.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
Так, золото у ваговій категорії до 56 ко виборов Олексій Козелок, срібло у ваговій категорії до 60 кг виграв Павло Гореленко.
Бронзу у категорії до 81 кг виборов Іван Данченко.