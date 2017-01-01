Українці здобули три нагороди на міжнародному боксерському турнірі, який проходив у Молдові

В активі наших боксерів золото, срібло та бронза

Українські боксери здобули три нагороди на міжнародному турнірі «Moldovan Belt Iasi 2017», який днями проходив у Молдові. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Так, золото у ваговій категорії до 56 ко виборов Олексій Козелок, срібло у ваговій категорії до 60 кг виграв Павло Гореленко. Бронзу у категорії до 81 кг