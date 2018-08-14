Українці здобули вісім нагород на чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту
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Змагання відбулися у сусідній Польщі
Поблизу польського міста Влоцлавек відбувся чемпіонат світу з ракетомодельного спорту серед дорослих і юніорів.
Загалом участь у змаганнях взяли 389 спортсменів з 24 країн світу. Україну представляли 18 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Всього українська команда завоювала вісім медалей: три золоті, дві срібні та три бронзові.
В особистому заліку золото здобули Радченко Олександр у класі S2 / P моделі на висоту польоту з корисним вантажем, Гладкий Ігор у класі S1A (юніори) моделей на висоту польоту, Лавриненко Максим у класі S3A (дорослі) моделей на тривалість польоту з парашутом.
Срібним призером став Волканов Ігор у класі S1В (дорослі) моделей на висоту польоту, а у командному заліку срібло українці здобули у класі S2 / P моделей на висоту польоту з корисним вантажем.
Командна бронза дісталась збірній України у класах S1A (юніори) моделей на висоту польоту, S3A (юніори) моделей на тривалість польоту з парашутом і S7 (юніори) моделей-копій на реалізм польоту.
Як повідомляє Федерація ракето модельного порту України, чемпіонат запам'ятається не тільки великою кількістю учасників, але і великою кількістю питань до суддівства.