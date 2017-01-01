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    Українця визнали найкращим паралімпійським тенісистом року в світі

    30-річний Дідух - багаторазовий чемпіон Європи та світу
    Лідер національної паралімпійської збірної команди України з настільного тенісу, представник Львівщини Віктор Дідух став переможцем в номінації «Кращий тенісист - паралімпієць 2017» за версією Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). На урочистій церемонії Міжнародної федерації настільного тенісу ITTF Star Awards 2017, що
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    Віктор Дідух
    Віктор Дідух

    30-річний Дідух - багаторазовий чемпіон Європи та світу

    Лідер національної паралімпійської збірної команди України з настільного тенісу, представник Львівщини Віктор Дідух став переможцем в номінації «Кращий тенісист - паралімпієць 2017» за версією Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF).

    На урочистій церемонії Міжнародної федерації настільного тенісу ITTF Star Awards 2017, що нещодавно відбулася в місті Астані (Казахстан), лідер національної паралімпійської збірної команди України з настільного тенісу Дідух став переможцем в номінації «Male Para Table Tennis Star» (Зірка паранастільного тенісу серед чоловіків). Про це інформує НКСІУ.

    Кращий тенісист - паралімпієць світу 2017-го року виборов дві золоті медалі цьогорічного чемпіонату Європи (особисто та в команді), здобув перемоги в трьох турнірах серії «Pro Tour», а також є першим номером світового рейтингу в своєму класі.

    Довідка: 30-річний Дідух багаторазовий чемпіон Європи, світу, переможець міжнародних турнірів з настільного тенісу, чемпіон Паралімпійських ігор 2016-го року у командних змаганнях.

    теніс
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