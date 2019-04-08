Українцю Малиновському загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)
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Руслан Малиновський
Footboom.com
Півзахисника збірної України може пропустити заключну частину чемпіонату Бельгії
Півзахисника збірної України та «Ґента» Руслана Малиновського можуть дискваліфікувати до кінця сезону в чемпіонаті Бельгії, інформує voetbalnieuws.be.
Суворе покарання загрожує українцю за вилучення в матчі 3-го туру чемпіонського етапу проти «Ґенка». У боротьбі наш футболіст упав разом з суперником та зачепив його лице шипами бутс.
Наразі дисциплінарний орган вивчає епізод за участі Малиновського. Максимальне покарання застосують, якщо буде встановлено, що українець діяв навмисно.
Нагадаємо, в згаданому поєдинку наш півзахисник забив два м’ячі, які забезпечили його команді перемогу (2:1).
«Ґенку» належить зіграти ще 7 матчів до кінця чемпіонату.