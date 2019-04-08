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    Українцю Малиновському загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)

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    Руслан Малиновський - Українцю Малиновському загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)
    Руслан Малиновський
    Footboom.com

    Півзахисника збірної України може пропустити заключну частину чемпіонату Бельгії

    Півзахисника збірної України та «Ґента» Руслана Малиновського можуть дискваліфікувати до кінця сезону в чемпіонаті Бельгії, інформує voetbalnieuws.be.

    Суворе покарання загрожує українцю за вилучення в матчі 3-го туру чемпіонського етапу проти «Ґенка». У боротьбі наш футболіст упав разом з суперником та зачепив його лице шипами бутс.

    Наразі дисциплінарний орган вивчає епізод за участі Малиновського. Максимальне покарання застосують, якщо буде встановлено, що українець діяв навмисно.

    Нагадаємо, в згаданому поєдинку наш півзахисник забив два м’ячі, які забезпечили його команді перемогу (2:1).

    «Ґенку» належить зіграти ще 7 матчів до кінця чемпіонату.

     Читайте також: Українець Малиновський приніс «Ґенку» перемогу і отримав вилучення (відео)
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