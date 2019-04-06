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    Українець Малиновський приніс «Ґенку» перемогу і отримав вилучення (відео)

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    Руслан Малиновський - Українець Малиновський приніс «Ґенку» перемогу і отримав вилучення (відео)
    Руслан Малиновський
    footboom.net

    Півзахисник збірної України забив два м’ячі у матчі чемпіонату Бельгії і заробив вилучення на останніх секундах

    Бельгійський «Ґенк» переміг вдома «Ґент» у матчі другого етапу національного чемпіонату – 2:1.

    Поєдинок виявився насиченим на події для українського півзахисника господарів Руслана Малиновського. Саме він став автором переможного дубля у ворота гостей.

    На 43-й хвилині гравець збірної України чітко реалізував пенальті. А вже за кілька хвилин ще до перерви він потужно пробив з лінії карного майданчика.

    Гості на 87-й хвилині сквитали один м’яч. А на останніх секундах арбітр вилучив Малиновського. У ігровому зіткненні Руслан зачепив ногою обличчя суперника. Арбітр розгледів навмисну дію.
    «Ґенк» очолює чемпіонську групу з 38-ма очками.

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