Українець Андрій Грівко став четвертим на Турі Данії-2018



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Велогонщик програв третьому місцю 14 секунд

Чемпіон України Андрій Грівко восьмим завершив індивідуальну гонку на час у межах «Туру Данії».

Гонка проходила 1-5 серпня, а даний старт став багато у чому визначальним у розподілі місць у підсумковому протоколі.

За підсумками четвертого етапу український гонщик Astana Pro cycling team розмістився на четвертій сходинці у загальному заліку багатоденки.

«Чесно кажучи, я розраховував зайняти подіум одного із етапів Туру, почуваюсь у прекрасній формі, це була досить серйозна підготовка для мене перед чемпіонатом Європи», - цитує Грівка офіційний сайт Федерації велоспорту України.

Останній етап Андрій завершив з часом переможця, але цього не вистачило, аби піднятися у чільну трійку – українець так і залишився четвертим.

Тур Данії-2018 з велоспорту

Загальна класифікація

1. Вут Ван Арт (Бельгія, Veranda's Willems Crelan) – 18:08:25

2. Расмус Кааде (Данія, BHS-Almeborg Bornholm) – 0:32

3. Лассе Ганссен (Данія, Aqua Blue Sport) – 0:36

4. Андрій Грівко (Astana Pro Team) – 0:50