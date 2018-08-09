Українець Андрій Грівко став четвертим на Турі Данії-2018
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Розсилка
Велогонщик програв третьому місцю 14 секунд
Чемпіон України Андрій Грівко восьмим завершив індивідуальну гонку на час у межах «Туру Данії».
Гонка проходила 1-5 серпня, а даний старт став багато у чому визначальним у розподілі місць у підсумковому протоколі.
За підсумками четвертого етапу український гонщик Astana Pro cycling team розмістився на четвертій сходинці у загальному заліку багатоденки.
«Чесно кажучи, я розраховував зайняти подіум одного із етапів Туру, почуваюсь у прекрасній формі, це була досить серйозна підготовка для мене перед чемпіонатом Європи», - цитує Грівка офіційний сайт Федерації велоспорту України.
Останній етап Андрій завершив з часом переможця, але цього не вистачило, аби піднятися у чільну трійку – українець так і залишився четвертим.
Тур Данії-2018 з велоспорту
Загальна класифікація
1. Вут Ван Арт (Бельгія, Veranda's Willems Crelan) – 18:08:25
2. Расмус Кааде (Данія, BHS-Almeborg Bornholm) – 0:32
3. Лассе Ганссен (Данія, Aqua Blue Sport) – 0:36
4. Андрій Грівко (Astana Pro Team) – 0:50