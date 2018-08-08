Українець Боломбой підписав контракт з чемпіоном Росії і прийме російське громадянство
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Розсилка
Джоель Боломбой
Центровий буде грати в ЦСКА
Московський ЦСКА оголосив про підписання контракту з українським центровим Джоелем Боломбоєм.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Крім того, повідомляється, що Боломбой незабаром прийме російське громадянство.
Контракт з армійцями укладений на три сезони.
У минулому чемпіонаті Боломбой виступав за «Юту», але перед стартом сезону був відрахований.
Після цього українець підписав двосторонній контракт з «Мілуокі», де отримав обіцянки отримати можливість зачепитися за місце в складі, але пізніше був переведений в D-Лігу, а потім також відрахований.