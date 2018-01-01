Українець Чигринський голом допоміг АЕКу вирвати перемогу над «Олімпіакосом»

Цей успіх дозволив АЕКу набрати 44 очки і вийти на друге місце в турнірній таблиці

АЕК обіграв «Олімпіакос» в 20-му турі грецької Суперліги. Команди тривалий час не могли відкрити рахунок. У першому таймі більше моментів створив «Олімпіакос», а в другому – до певного моменту гостріше атакував АЕК. Під завісу зустрічі господарі все ж забили, коли Ансаріфард після подачі з кутового потужним ударом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Олімпіакос» – АЕК

Цей успіх дозволив АЕКу набрати 44 очки і вийти на друге місце в турнірній таблиці

АЕК обіграв «Олімпіакос» в 20-му турі грецької Суперліги.

Команди тривалий час не могли відкрити рахунок. У першому таймі більше моментів створив «Олімпіакос», а в другому – до певного моменту гостріше атакував АЕК.

Під завісу зустрічі господарі все ж забили, коли Ансаріфард після подачі з кутового потужним ударом прошив оборону та голкіпера «жовто-чорних».

АЕК відповів також з корнера – м'яч відскочив до Дмитра Чигринського, і українець за допомогою рикошету від захисника зрівняв рахунок. А в компенсований арбітром час Якумакіс скористався прострілом з правого флангу та вирвав для гостей перемогу.

Цей успіх дозволив АЕКу набрати 44 очки і вийти на друге місце в турнірній таблиці Суперліги. «Олімпіакос» з 42 балами залишився на третій сходинці.

Нагадаємо, що на цьому матчі був присутній наставник «Динамо» Олександр Хацкевич, команда якого зіграє з АЕКом в 1/16 Ліги Європи.

Чемпіонат Греції. Суперліга

20-ий тур

«Олімпіакос» – АЕК – 1:2

Джерело: Футбол 24