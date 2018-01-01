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    Українець Далакян став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів

    По закінченні 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю
    Українець Артем Далакян отримав перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг). Вілорія є екс-чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Далакян краще провів переважну більшість бою. В одному з раундів суддя зняв з українця очко за часті віштовхування та зажим
    • Сьогодні, 13:13
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    Артем Далакян. Фото: Getty Images
    Артем Далакян. Фото: Getty Images

    По закінченні 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю

    Українець Артем Далакян отримав перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).

    Вілорія є екс-чемпіоном світу у цій ваговій категорії.

    Далакян краще провів переважну більшість бою. В одному з раундів суддя зняв з українця очко за часті віштовхування та зажим голови суперника.

    По закінченні 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком - 118:110.

    Тепер Далакян разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком є володарем чемпіонського титулу за версією WBA.

    Джерело: Українська правда

    бокс
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