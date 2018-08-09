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    Українець Дементьєв здобув дві нагороди на чемпіонаті світу з велосипедного спорту

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    Єгор Дементьєв - Українець Дементьєв здобув дві нагороди на чемпіонаті світу з велосипедного спорту
    Єгор Дементьєв

    Паралімпієць з України успішно виступив на світовій першості

    Досить успішно для національної паралімпійської збірної команди з велосипедного спорту завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що 3-5 серпня відбувся у місті Маніаго (Італія).

    Єдиний представник від України Єгор Дементьєв, змагаючись зі 390 спортсменами із 47 країн світу, виборов дві високі нагороди.

    Серед них одна срібна й одна бронзова медалі, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    У гонці на шосе на дистанції 27.2 км у класі MC5 Єгор з часом 34:15.08 здобув бронзову нагороду, а у груповій гонці на шосе на дистанції 81.6 км у цьому ж класі йому вдалося вибороти срібну нагороду з часом 1:51:44.

    Під час першої гонки Єгор йшов першим, але через те, що раптово злетів велосипедний ланцюг, він втратив час.

    Але, незважаючи на цю прикрість, він прийшов третім.

    чемпіонат світу Паралімпійські Ігри Велоспорт
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