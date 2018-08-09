Українець Дементьєв здобув дві нагороди на чемпіонаті світу з велосипедного спорту
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Паралімпієць з України успішно виступив на світовій першості
Досить успішно для національної паралімпійської збірної команди з велосипедного спорту завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що 3-5 серпня відбувся у місті Маніаго (Італія).
Єдиний представник від України Єгор Дементьєв, змагаючись зі 390 спортсменами із 47 країн світу, виборов дві високі нагороди.
Серед них одна срібна й одна бронзова медалі, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
У гонці на шосе на дистанції 27.2 км у класі MC5 Єгор з часом 34:15.08 здобув бронзову нагороду, а у груповій гонці на шосе на дистанції 81.6 км у цьому ж класі йому вдалося вибороти срібну нагороду з часом 1:51:44.
Під час першої гонки Єгор йшов першим, але через те, що раптово злетів велосипедний ланцюг, він втратив час.
Але, незважаючи на цю прикрість, він прийшов третім.