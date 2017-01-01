Українець Дерев'янченко наступний поєдинок планує провести у січні-лютому наступного року

Українець стоїть наступним на черзі на бій з Головіним після Альвареса

Офіційний претендент на титул чемпіона світу IBF в середній вазі українець Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний бій проведе в січні-лютому наступного року. Про це повідомив сам боксер, який також зауважив, що продовжує чекати титульного поєдинку проти Геннадія Головкіна (37-0 -1, 33 КО). «На 16 грудня запропонували бій, я його



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Сергій Дерев'янченко

Українець стоїть наступним на черзі на бій з Головіним після Альвареса

Офіційний претендент на титул чемпіона світу IBF в середній вазі українець Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний бій проведе в січні-лютому наступного року.

Про це повідомив сам боксер, який також зауважив, що продовжує чекати титульного поєдинку проти Геннадія Головкіна (37-0 -1, 33 КО).

«На 16 грудня запропонували бій, я його взяв, а суперник відмовився, і мені не знайшли заміну. Так цей бій і зірвався. Зараз планують поєдинок в січні-лютому, ведуться переговори, шукають суперника і дату», - повідомив український боксер.

«Зараз я став обов'язковим претендентом на титул IBF, який належить Геннадію Головкіну, але вони дали йому відстрочку до реваншу з Альваресом, і потім вже я стою на черзі. Хоча, наскільки я знаю, спочатку Головкін повинен провести обов'язковий захист по WBC - проти Желмалла Чарло, а потім вже по IBF», - зауважив Дерев'янченко.

Дерев'янченко повідомив, що хотів би боксувати з усіма боксерами з топ-10.

«Сам я б хотів побоксувати з усіма хлопцями з топ-10: з Головкіним, Альваресом, Чарло, Лем'є, Сондерсом. Це хороші, конкурентні боксери, я б хотів себе спробувати з ними і завоювати чемпіонський пояс», - підкреслив Дерев'янченко.

Нагадаємо, в грудні Дерев'янченко повинен був зустрітися з американцем Деметріусом Андраде (25-0, 16 КО).

Цей поєдинок повинен був пройти в андеркарті поєдинку Сондерса і Лем'є.

Джерело: xsport.ua