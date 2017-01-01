Українець Фещук продовжить кар'єру в команді Мазяра в Казахстані

32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу»

Досвідчений форвард Максим Фещук близький до домовленості з клубом «Акжаїк». Недавно наставник Володимир Мазяр покинув «Полісся» і відправився працювати в Казахстан, куди готовий кликати українських футболістів. Серед них і Фещук, з яким вже є домовленість про контракт. «У нас вже є домовленість з Максимом Фещуком. У



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Максим Фещук

32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу»

Досвідчений форвард Максим Фещук близький до домовленості з клубом «Акжаїк».

Недавно наставник Володимир Мазяр покинув «Полісся» і відправився працювати в Казахстан, куди готовий кликати українських футболістів. Серед них і Фещук, з яким вже є домовленість про контракт.

«У нас вже є домовленість з Максимом Фещуком. У нього є досвід виступів в Казахстані, адже він грав за «Шахтар» з Караганди і «Тараз». Дуже розраховую на його досвід , - повідав Мазяр в коментарі телеканалу Футбол 1.

32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу».

Останні роки форвард грає в зарубіжних чемпіонатах: «Шахтар» Караганда, «Тараз» (Казахстан) і «Дачія» (Молдова).

Джерело: sportarena.com