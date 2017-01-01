  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Фещук продовжить кар'єру в команді Мазяра в Казахстані

    32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу»
    Досвідчений форвард Максим Фещук близький до домовленості з клубом «Акжаїк». Недавно наставник Володимир Мазяр покинув «Полісся» і відправився працювати в Казахстан, куди готовий кликати українських футболістів. Серед них і Фещук, з яким вже є домовленість про контракт. «У нас вже є домовленість з Максимом Фещуком. У
    • Вчора, 22:48
    • Розсилка
    Максим Фещук
    Максим Фещук

    32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу»

    Досвідчений форвард Максим Фещук близький до домовленості з клубом «Акжаїк».

    Недавно наставник Володимир Мазяр покинув «Полісся» і відправився працювати в Казахстан, куди готовий кликати українських футболістів. Серед них і Фещук, з яким вже є домовленість про контракт.

    «У нас вже є домовленість з Максимом Фещуком. У нього є досвід виступів в Казахстані, адже він грав за «Шахтар» з Караганди і «Тараз». Дуже розраховую на його досвід , - повідав Мазяр в коментарі телеканалу Футбол 1.

    32-річний Фещук в Україні відомий за виступами за «Карпати», «Таврію» і «Говерлу».

    Останні роки форвард грає в зарубіжних чемпіонатах: «Шахтар» Караганда, «Тараз» (Казахстан) і «Дачія» (Молдова).

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Казахстан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ