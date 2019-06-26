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    Українець Гладир став срібним призером чемпіонату Франції

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    Сергій Гладир - Українець Гладир став срібним призером чемпіонату Франції
    Сергій Гладир
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    У фіналі його «Монако» поступився АСВЕЛу

    Українець Сергій Гладир став віце-чемпіоном Франції у складі «Монако». У вирішальному матчі фінальної серії його команда поступилася АСВЕЛу – 55:66.

    Наш баскетболіст за 18 хвилин у цій зустрічі зробив два підбирання, віддав одну передачу.

    АСВЕЛ переміг у серії з рахунком 3:2.

    Українець в середньому набирав поточного сезону 5,9 очка, 3,8 підбирання та 1,8 передачі за матч.

    «Монако» вдруге поспіль програв у вирішальному п’ятому матчі фінальної серії.

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