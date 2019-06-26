Українець Гладир став срібним призером чемпіонату Франції



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Сергій Гладир Фейсбук

У фіналі його «Монако» поступився АСВЕЛу

Українець Сергій Гладир став віце-чемпіоном Франції у складі «Монако». У вирішальному матчі фінальної серії його команда поступилася АСВЕЛу – 55:66.

Наш баскетболіст за 18 хвилин у цій зустрічі зробив два підбирання, віддав одну передачу.

АСВЕЛ переміг у серії з рахунком 3:2.

Українець в середньому набирав поточного сезону 5,9 очка, 3,8 підбирання та 1,8 передачі за матч.

«Монако» вдруге поспіль програв у вирішальному п’ятому матчі фінальної серії.

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