Українець Коробов вийшов у другий раунд Кубка світу з шахів
Тепер на Кубку світу всі українські сподівання пов'язані лише з Антоном Коробовим
Шахова Україна
Антон залишився єдиним представником нашої держави на турнірі
У Ханти-Мансійську (РФ) завершилася стартова стадія Кубка світу з шахів серед чоловіків.
Після 1/128 фіналу українське представництво на змаганнях зменшилося навпіл. «Главком» уже повідомляв, що 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов у протистоянні зі смаком скандальності програв росіянину Андрєю Єсипенку.
Тож від України на змаганнях залишився лише Антон Коробов, котрий після нічиїх у двох основних партіях переміг на тай-брейку Апгіджета Ґупту.
У 2-му раунді Коробов зіграє з в'єтнамцем Ле Куанґ-Льємом.