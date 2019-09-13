Українець Коробов вийшов у другий раунд Кубка світу з шахів



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Тепер на Кубку світу всі українські сподівання пов'язані лише з Антоном Коробовим Шахова Україна

Антон залишився єдиним представником нашої держави на турнірі

У Ханти-Мансійську (РФ) завершилася стартова стадія Кубка світу з шахів серед чоловіків.

Після 1/128 фіналу українське представництво на змаганнях зменшилося навпіл. «Главком» уже повідомляв, що 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов у протистоянні зі смаком скандальності програв росіянину Андрєю Єсипенку.

Тож від України на змаганнях залишився лише Антон Коробов, котрий після нічиїх у двох основних партіях переміг на тай-брейку Апгіджета Ґупту.

У 2-му раунді Коробов зіграє з в'єтнамцем Ле Куанґ-Льємом.