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    Українець Коробов вийшов у другий раунд Кубка світу з шахів

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    Тепер на Кубку світу всі українські сподівання пов'язані лише з Антоном Коробовим - Українець Коробов вийшов у другий раунд Кубка світу з шахів
    Тепер на Кубку світу всі українські сподівання пов'язані лише з Антоном Коробовим
    Шахова Україна

    Антон залишився єдиним представником нашої держави на турнірі

    У Ханти-Мансійську (РФ) завершилася стартова стадія Кубка світу з шахів серед чоловіків.

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    Після 1/128 фіналу українське представництво на змаганнях зменшилося навпіл. «Главком» уже повідомляв, що 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов у протистоянні зі смаком скандальності програв росіянину Андрєю Єсипенку.

    Тож від України на змаганнях залишився лише Антон Коробов, котрий після нічиїх у двох основних партіях переміг на тай-брейку Апгіджета Ґупту.

    У 2-му раунді Коробов зіграє з в'єтнамцем Ле Куанґ-Льємом.

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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Апгіджет Ґупта
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