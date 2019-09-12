Шахіст Пономарьов обурений, чому російська допінгова агенція дві години його мордувала



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Руслана Пономарьова в Ханти-Мансійську прийняли вельми тепло Шахова Україна

Коли Руслан їхав у РФ, він мав розуміти, що його очікує

У Ханти-Мансійську (РФ) стартував Кубок світу-2019 з шахів. Туди поїхало обдва українці, котрі здобули це право згідно критеріїв відбору.

Правда, вже після першої стадії кількість наших гросмейстерів скоротилася навпіл. Киянин Руслан Пономарьов залишив Кубок світу вже після першого раунду. В другій партії матчу з росіянином Єсипенком наш земляк не зміг чорними взяти реванш за поразку у першій.

Правда, результат поєдинку став наслідком гучного скандалу. Пономарьов розповів порталу «Українські шахи», що після першої партії, яку він програв, його ще дві години мордували на допінг-контролі. Проводила тест російська компанія РУСАДА.

«Я витратив дві години на допінг-тест з РУСАДА, яку найняла FIDE, замість того, щоб відпочивати і готуватися до другої партії. Чому так довго? Чому це була не WADA? Чи я був випадково обраним?» - написав Пономарьов у Twitter.

Між тим, продовжує боротьбу на Кубку світу інший представник України, харків'янин Антон Коробов. У нього дві нічиї з індусом Гуптою і завтра суперники гратимуть тай-брейк.

Нагадаємо, що Кубок світу, за традицією, відбувається за нокаут-системою.