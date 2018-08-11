Українець Малиновський битиметься за титул «тимчасового» чемпіона світу?
-
Розсилка
Суперником Олега може стати Сакарія Лукас
Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) українець Олег Малиновський (23-0, 7 КО) може провести поєдинок за титул «тимчасового» чемпіона світу WBO.
За даними Luckypunch.net, його суперником може стати намібієць Сакарія Лукас (21-0, 14 КО).
Наразі представники боксерів уже почали переговори, і якщо домовленість буде досягнута, бій може пройти восени у Європі.
Малиновський завоював євротитул WBO у квітні 2016 року, і відтоді провів два успішні захисти.
На даний момент у світовому рейтингу організації Олег розташовується на четвертій позиції.
Лукас, який займає другий рядок рейтингу, ще ніколи не боксував за межами Намібії.
Повноцінний титул чемпіона світу WBO у вазі до 57,2 кг належить мексиканцю Оскару Вальдесу.
Джерело: vringe.com