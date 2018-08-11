Українець Малиновський битиметься за титул «тимчасового» чемпіона світу?



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Олег Малиновський

Суперником Олега може стати Сакарія Лукас

Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) українець Олег Малиновський (23-0, 7 КО) може провести поєдинок за титул «тимчасового» чемпіона світу WBO.

За даними Luckypunch.net, його суперником може стати намібієць Сакарія Лукас (21-0, 14 КО).

Наразі представники боксерів уже почали переговори, і якщо домовленість буде досягнута, бій може пройти восени у Європі.

Малиновський завоював євротитул WBO у квітні 2016 року, і відтоді провів два успішні захисти.

На даний момент у світовому рейтингу організації Олег розташовується на четвертій позиції.

Лукас, який займає другий рядок рейтингу, ще ніколи не боксував за межами Намібії.

Повноцінний титул чемпіона світу WBO у вазі до 57,2 кг належить мексиканцю Оскару Вальдесу.

Джерело: vringe.com