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    Українець Малиновський битиметься за титул «тимчасового» чемпіона світу?

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    Олег Малиновський - Українець Малиновський битиметься за титул «тимчасового» чемпіона світу?
    Олег Малиновський

    Суперником Олега може стати Сакарія Лукас

    Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) українець Олег Малиновський (23-0, 7 КО) може провести поєдинок за титул «тимчасового» чемпіона світу WBO.

    За даними Luckypunch.net, його суперником може стати намібієць Сакарія Лукас (21-0, 14 КО).

    Наразі представники боксерів уже почали переговори, і якщо домовленість буде досягнута, бій може пройти восени у Європі.

    Малиновський завоював євротитул WBO у квітні 2016 року, і відтоді провів два успішні захисти.

    На даний момент у світовому рейтингу організації Олег розташовується на четвертій позиції.

    Лукас, який займає другий рядок рейтингу, ще ніколи не боксував за межами Намібії.

    Повноцінний титул чемпіона світу WBO у вазі до 57,2 кг належить мексиканцю Оскару Вальдесу.

    Джерело: vringe.com

    бокс українці
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