Українець Малиновський – чемпіон Бельгії



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«Ґенк» нашого півзахисника за тур до фінішу чемпіонату гарантував титул

Український півзахисник Руслан Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка». У матчі передостаннього 9-го туру чемпіонського плей-оф його команда зіграла внічию на виїзді проти «Андерлехта» - 1:1. Малиновський результативними діями не відзначився, зіграв увесь ігровий час поєдинку.

Цього виявилося достатньо, аби гарантувати титул за тур до фінішу чемпіонату, оскільки найближчий переслідувач «Брюгге» програв «Льєжу», який з 30-ї хвилини грав у меншості й двічі забив – 2:0. Відтак дистанція між «Брюгге» та «Ґенком» зросла до чотирьох очок та стала нездоланною.

Одразу після матчу у «Ґенку» оголосили збір уболівальників для зустрічі автобуса з командою.

На 17 травня вже заплановано урочистості на головній площі та парад команди. Також відбудеться чемпіонська вечірка, вхід на яку безкоштовний для володарів абонементів та коштує 10 євро для інших бажаючих.

Для «Ґенка» це вже четверте чемпіонство в Бельгії. Раніше він тріумфував 1999, 2002 та 2011 року.

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