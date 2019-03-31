  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Малиновський і його «Ґенк» розпочали чемпіонську гонку в Бельгії з розгрому найтитулованішого клубу (відео)

    • Розсилка
    Розгром&nbsp;&laquo;Андерлехта&raquo; розпочався з голу Йоакіма Маєле - Малиновський і його «Ґенк» розпочали чемпіонську гонку в Бельгії з розгрому найтитулованішого клубу (відео)
    Розгром «Андерлехта» розпочався з голу Йоакіма Маєле
    krcgenk.be

    У Лізі Жюпіле стартував другий етап

    У бельгійській Лізі Жюпіле стартував другий етап змагань. Перша шістка, яка поведе боротьбу за чемпіонство, розпочала боротьбу з нуля.

    Читайте також

    У першому матчі зустрілися між собою переможець регулярного чемпіонату «Ґенк» і найтитулованіший клуб країни, 34-разовий чемпіон Бельгії «Андерлехт».

    «Ґенк» довів свою нинішню вищість перемогою 3:0. Усі 90 хвилин на полі в складі переможців провів центральний півоборонець збірної України Руслан Малиновський.

    Перший м’яч у цій зустрічі данець Йоакім Маєле забив ударом головою, завершивши красиву комбінацію, на 32-й хвилині.

    Японець Юнія Іто подвоїв перевагу на 55-й хвилині красивим ударом справа у дальню «дев’ятку».

    Третій гол, спрямувавши м’яч голкіперові з гострого кута між ніг, забив ґанієць Джон Пейнтсіл.

    У неділю, 31 березня, починаючи з 19:00 за київським часом, другий етап Ліги Жюпіле розпочне інший «український» клуб «Ґент». Команда Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна гратиме на виїзді з «Брюґґе».

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Ґенк» Ліга Жюпіле Йоакім Маєле
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ