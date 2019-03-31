Малиновський і його «Ґенк» розпочали чемпіонську гонку в Бельгії з розгрому найтитулованішого клубу (відео)



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Розгром «Андерлехта» розпочався з голу Йоакіма Маєле krcgenk.be

У Лізі Жюпіле стартував другий етап

У бельгійській Лізі Жюпіле стартував другий етап змагань. Перша шістка, яка поведе боротьбу за чемпіонство, розпочала боротьбу з нуля.

У першому матчі зустрілися між собою переможець регулярного чемпіонату «Ґенк» і найтитулованіший клуб країни, 34-разовий чемпіон Бельгії «Андерлехт».

«Ґенк» довів свою нинішню вищість перемогою 3:0. Усі 90 хвилин на полі в складі переможців провів центральний півоборонець збірної України Руслан Малиновський.

Перший м’яч у цій зустрічі данець Йоакім Маєле забив ударом головою, завершивши красиву комбінацію, на 32-й хвилині.

Японець Юнія Іто подвоїв перевагу на 55-й хвилині красивим ударом справа у дальню «дев’ятку».

Третій гол, спрямувавши м’яч голкіперові з гострого кута між ніг, забив ґанієць Джон Пейнтсіл.

У неділю, 31 березня, починаючи з 19:00 за київським часом, другий етап Ліги Жюпіле розпочне інший «український» клуб «Ґент». Команда Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна гратиме на виїзді з «Брюґґе».