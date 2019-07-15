Трансфер Малиновського в «Аталанту» затримується



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Руслан Малиновський Фейсбук

Українець пройшов медогляд в італійському клубі

Трансфер півзахисника збірної України Руслана Малиновського з бельгійського «

Ґенка» до італійської «Аталанти» затримується.

Футболіст пройшов медогляд у Бергамо, але залишається уладнати формальності з візою та дозволом на роботу. Про це повідомив оглядач La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

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Руслан Малиновський продовжить кар’єру в італійській Серії А. «Аталанта» запропонувала йому п’ятирічну угоду.

Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.

З 2015 року Малиновський виступав за бельгійський «Ґенк». Останнього сезону українець виграв з командою чемпіонат Бельгії.

Зіграв 19 матчів за національну збірну України, забив три м’ячі.