Трансфер Малиновського в «Аталанту» затримується
Руслан Малиновський
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Українець пройшов медогляд в італійському клубі
Трансфер півзахисника збірної України Руслана Малиновського з бельгійського «
Ґенка» до італійської «Аталанти» затримується.
Футболіст пройшов медогляд у Бергамо, але залишається уладнати формальності з візою та дозволом на роботу. Про це повідомив оглядач La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.
Руслан Малиновський продовжить кар’єру в італійській Серії А. «Аталанта» запропонувала йому п’ятирічну угоду.
Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.
З 2015 року Малиновський виступав за бельгійський «Ґенк». Останнього сезону українець виграв з командою чемпіонат Бельгії.
Зіграв 19 матчів за національну збірну України, забив три м’ячі.