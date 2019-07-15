  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трансфер Малиновського в «Аталанту» затримується

    • Розсилка
    Руслан Малиновський - Трансфер Малиновського в «Аталанту» затримується
    Руслан Малиновський
    Фейсбук

    Українець пройшов медогляд в італійському клубі

    Трансфер півзахисника збірної України Руслана Малиновського з бельгійського «

    Ґенка» до італійської «Аталанти» затримується.

    Футболіст пройшов медогляд у Бергамо, але залишається уладнати формальності з візою та дозволом на роботу. Про це повідомив оглядач  La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

    Читайте також: Колишнього українського арбітра призначили на матч російського чемпіонату

    Руслан Малиновський продовжить кар’єру в італійській Серії А. «Аталанта» запропонувала йому п’ятирічну угоду.

    Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.

    З 2015 року Малиновський виступав за бельгійський «Ґенк». Останнього сезону українець виграв з командою чемпіонат Бельгії.

    Зіграв 19 матчів за національну збірну України, забив три м’ячі.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Ґенк»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ