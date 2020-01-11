Українець Олексій Лень зробив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті НБА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень набрав непогану форму USA Today

Наш центровий останнім часом тішить стабільністю

Український центровий Олексій Лень зробив сьомий у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2019/2020 дабл-дабл.

У матчі з «Вашингтон Візардз» Олексій набрав десять очок (п’ять із дев’яти влучань з гри) і зібрав 14 підбирань (4 – на чужому щиті). Крім того, Лень зробив один блок-шот і допустив три втрати. На майданчику українець провів 25 хвилин.

«Атланта Гокс» Леня програла «Вашингтону» у виїзному матчі 101:111. Великою мірою тому, що не пішла гра лідерові «яструбів» Треєві Янґу. Він набрав 19 очок, реалізувавши лише сім з 20-ти кидків з гри.

У переможців найрезультативнішим був Джордан Макрей – 29 очок, вісім підбирань і шість результативних передач.

Наразі «Атланта Гокс» замикає таблицю Східної конференції – вісім перемог при 31-й поразці. «Вашингтон» з 13-ма перемогами і 25-ма поразками йде 11-м.